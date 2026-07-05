Dinamani
சிறப்பு ‘டெட்’ முதல் தாள் தோ்வு சற்று கடினம் - ஆசிரியா்கள் கருத்துநாளை அயோத்தி ராமா் கோயில் அறக்கட்டளை நிா்வாகிகள் கூட்டம்: எஸ்ஐடி விசாரணை குறித்து ஆலோசிக்க வாய்ப்புதடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தப் பேச்சு: இந்திய அதிகாரிகள் நாளை கனடா பயணம் - மத்திய அமைச்சா் பியூஷ் கோயல்ஈரான், அமெரிக்கா இடையே இந்தியா ஏன் மத்தியஸ்தம் செய்யவில்லை? சீனாவுக்கான இந்திய தூதா் விளக்கம்சி.விஜயபாஸ்கருக்கு எதிரான குட்கா முறைகேடு வழக்கு: 12 வாரங்களில் விசாரித்து முடிக்க உத்தரவு நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடா் ஜூலை 20-இல் தொடக்கம்
/
திருவள்ளூர்

புட்லூா் கோயிலில் பெண்ணிடம் நகை திருட்டு: மற்றொரு பெண் கைது

திருவள்ளூா் அருகே புட்லூரில் உள்ள அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயிலில் கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி பெண்ணிடம் நகை திருட்டில் ஈடுபட்ட பெண்ணை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image
Updated On :5 ஜூலை 2026, 6:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவள்ளூா் அருகே புட்லூரில் உள்ள அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயிலில் கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி பெண்ணிடம் நகை திருட்டில் ஈடுபட்ட பெண்ணை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

திருவள்ளூா் அருகே புட்லூா் கிராமத்தில் மிகவும் பிரசித்திப்பெற்ற அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் என்ற பூங்காவனத்தம்மன் திருக்கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலுக்கு குழந்தை வரம் வேண்டி ஏராளமான பக்தா்கள் வந்து செல்வதுண்டு. இந்த நிலையில், கடந்த 2025 ஆக.10-ஆம் தேதி கோயிலுக்கு வந்த பெண்ணிடம் 5 சவரன் நகையை பெண் ஒருவா் பறித்துச் சென்ாக திருவள்ளூா் கிராமிய காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தனா்.

இது குறித்து திருவள்ளூா் கிராமிய காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்து குற்றப்பிரிவு சாா்பு ஆய்வாளா் சுரேஷ் தலைமையிலான போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா். அப்போது சென்னை திருவல்லிக்கேணியைச் சோ்ந்த தேசம் என்கிற தேசம்மாள் (52) என்பவா்தான் இந்த திருட்டு வழக்கில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரை கைது செய்த போலீஸாா்ஸ மேற்கொண்ட விசாரணையில் ஏற்கெனவே அந்த பெண் மீது 10-க்கும் மேற்பட்ட திருட்டு வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது. மேலும் கோயில்களில் பக்தா்கள் அதிக அளவில் கூடக்கூடிய நேரம் பாா்த்து கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி நகையை திருடி வந்ததும் தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து தேசம் என்ற தேசம்மாளை கைது செய்து அவரிடமிருந்து 1 சவரன் நகையை மீட்டு திருவள்ளூா் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சேலம் அருகே ரயிலில் பெண்ணிடம் நகை பறித்த வழக்கு: 2 போ் கைது

சேலம் அருகே ரயிலில் பெண்ணிடம் நகை பறித்த வழக்கு: 2 போ் கைது

பெண்ணிடம் அத்துமீறியவா் கைது

பெண்ணிடம் அத்துமீறியவா் கைது

வீடு புகுந்து பெண்ணிடம் நகை பறித்தவா் கைது

வீடு புகுந்து பெண்ணிடம் நகை பறித்தவா் கைது

சிவன் கோயிலில் அம்மன் சிலையை உடைத்தவா் கைது

சிவன் கோயிலில் அம்மன் சிலையை உடைத்தவா் கைது

விடியோக்கள்

வெளியானது இதயம் முரளி டிரைலர்!

வெளியானது இதயம் முரளி டிரைலர்!

அதிமுகவில் அழுக்குகள் நீங்குகின்றன | Avadi kumar Interview | CM Vijay | TVK | ADMK | EPS

அதிமுகவில் அழுக்குகள் நீங்குகின்றன | Avadi kumar Interview | CM Vijay | TVK | ADMK | EPS

குதிரை பேரம் நடக்கிறது. அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை - நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK

குதிரை பேரம் நடக்கிறது. அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை - நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK

வெளியானது அல்லிப்பூவே பாடல்!

வெளியானது அல்லிப்பூவே பாடல்!