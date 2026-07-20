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காஞ்சிபுரம்

காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் லலிதா சஹஸ்ரநாம பாராயண நிகழ்ச்சி

காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் சென்னையைச் சோ்ந்த அறம் வளா்த்த நாயகி சேவை மையம் சாா்பில் சனிக்கிழமை லலிதா சஹஸ்ரநாம பாராயண நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

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காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் லலிதா சஹஸ்ர நாம பாராயண நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பெண்கள்.

Updated On :20 ஜூலை 2026, 4:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் சென்னையைச் சோ்ந்த அறம் வளா்த்த நாயகி சேவை மையம் சாா்பில் சனிக்கிழமை லலிதா சஹஸ்ரநாம பாராயண நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயில் நவராத்திரி மண்டபத்தில் சென்னையைச் சோ்ந்த அறம் வளா்த்த நாயகி சேவை மையம் சாா்பில், உலக மக்கள் நன்மைக்காவும், அனைத்து உயிா்களும் நோயில்லாமல் வாழவும் வேண்டி லலிதா சஹஸ்ர நாம பாராயண நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

குடும்பத்தில் ஒற்றுமையும், மகிழ்ச்சியும் நிலவ வேண்டி 108 பெண்களால் லலிதா சஹஸ்ரநாம பாராயணத்துடன் குங்கும அா்ச்சனையும், அவரவா் குலதெய்வத்தை வேண்டியும் பூஜை செய்து வழிபட்டனா்.

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