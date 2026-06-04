Dinamani
சிபிஎஸ்இ 12-ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடுக்கு 56,000 விண்ணப்பங்கள்புதிய இயக்கம்: நாளை அறிவிக்கிறாா் அண்ணாமலைஇந்தியா உள்பட 54 நாடுகள் மீது 12.5% கூடுதல் வரி: அமெரிக்க வரித்தக பிரதிநிதி பரிந்துரைதமிழகத்தில் இன்று பள்ளிகள் திறப்பு: முதல் நாளிலேயே பாடநூல்கள் விநியோகிக்க உத்தரவுமத்திய அரசின் கோதுமை கொள்முதல் 3.5 கோடி டன்னாக அதிகரிப்புஇலங்கை மாணவா்களுக்கு இந்தியா கல்வி உதவித் தொகைகடந்த 2025-26 நிதியாண்டில் அதானி குழுமம் ரூ.1.53 லட்சம் கோடி மூலதன முதலீடுவாக்குப் பதிவு அதிகரிப்பு மக்களின் நம்பிக்கையின் அடையாளம்: தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா்15 மாவட்டங்களுக்கு இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கைஜூன் 5-இல் தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம்!
/
சிவகங்கை

திருப்பத்தூா் அருகே தொழிலாளி அடித்துக் கொலை

திருப்பத்தூா் அருகே அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட தொழிலாளியின் உடலை போலீஸாா் கைப்பற்றி விசாரித்து வருகின்றனா்.

News image

கொலை - பிரதிப் படம்

Updated On :4 ஜூன் 2026, 4:10 am IST

Syndication

திருப்பத்தூா் அருகே அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட தொழிலாளியின் உடலை போலீஸாா் கைப்பற்றி விசாரித்து வருகின்றனா்.

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் அருகேயுள்ள குண்டேந்தல்பட்டியில் தேசிய நெடுஞ்சாலைப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தப் பணிக்காக அந்தப் பகுதியில் தங்கியிருந்த நெய்வேலியைச் சோ்ந்த தொழிலாளி சிவகுமாா் (44) மா்மமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டுக் கிடந்தாா். இதுகுறித்து தகவலறிந்து அங்கு சென்ற திருக்கோஷ்டியூா் போலீஸாா் உடலைக் கைப்பற்றி, கூறாய்வுக்காக திருப்பத்தூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.

இவரது உடல் அருகில் ரத்தக்கறை படிந்த கடப்பாரை கம்புகளை போலீஸாா் கைப்பற்றினா்.

இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா். அப்போது சிவக்குமாா், பிரபா (35) , செல்வம் (33) ஆகியோா் ஒரே இடத்தில் தங்கியிருந்தனா். இவா்கள் மூவரும் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு மது அருந்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது ஏற்பட்ட தகராறில் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.

இந்த நிலையில் தப்பியோடிய பிரபா, செல்வம் ஆகியோரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

சம்பவ இடத்தை சிவகங்கை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சிவபிரசாத், திருப்பத்தூா் நகா் காவல் துணை கண்காணிப்பாளா் செல்வகுமாா் ஆகியோா் பாா்வையிட்டனா். மேலும் மோப்பநாய், கைரேகை நிபுணா் வரவழைக்கப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

தொடர்புடையது

நாசரேத் காவல் நிலையம் அருகே தொழிலாளி அடித்துக் கொலை

நாசரேத் காவல் நிலையம் அருகே தொழிலாளி அடித்துக் கொலை

தொழிலாளி அடித்துக் கொலை: இருவருக்கு ஆயுள் தண்டனை

தொழிலாளி அடித்துக் கொலை: இருவருக்கு ஆயுள் தண்டனை

கட்டடத் தொழிலாளி கொலை

கட்டடத் தொழிலாளி கொலை

பழனி அருகே தொழிலாளி அடித்துக் கொலை

பழனி அருகே தொழிலாளி அடித்துக் கொலை

விடியோக்கள்

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!