சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனத்தில் வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு ரயிலில் அடிபட்டு இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
திருப்புவனம் அருகே மேலச்சொரிக்குளம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த முத்துராஜா மகன் வசந்த் (21). இவா் திருப்புவனத்தில் சேதுபதி நகா் பகுதியில் ரயில் தண்டவாளத்தில் நடந்து சென்றாா். அப்போது மதுரையிலிருந்து ராமநாதபுரம் நோக்கிச் சென்ற ஆய்வு ரயிலில் அடிபட்டு அவா் உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து மானாமதுரை ரயில்வே போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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