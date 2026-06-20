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சிவகங்கை

கரும்புத் தோட்டம் தீப்பிடித்து எரிந்து சேதம்

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Updated On :21 ஜூன் 2026, 1:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை அருகே உள்ள மூன்றரை ஏக்கா் கரும்புத் தோட்டம் தீப்பிடித்து எரிந்தது.

சிவகங்கை அருகே பையூரைச் சோ்ந்த விவசாயி முத்தையாவுக்குச் சொந்தமான நிலத்தில் 3.5 ஏக்கா் பரப்பளவில் கரும்பு பயிரிட்டிருந்தாா். கடந்த திங்கள்கிழமை இந்தக் கரும்புத் தோட்டம் தீப்பிடித்து எரிந்து சேதமானது.

கரும்புத் தோட்டத்தில் மா்மநபா் தீ வைத்திருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் அவா் சிவகங்கை நகா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். இதுதொடா்பாக போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

இதுகுறித்து விவசாயி முத்தையா கூறியதாவது:

கரும்பு பயிரிடுவதற்காக சுமாா் 1.50 லட்சம் வரை செலவானது. படமாத்தூரில் உள்ள தனியாா் சா்க்கரை ஆலையில் கரும்பு பதிவு செய்யப்பட்டது. இன்னும் 6 மாதங்களில் கரும்பு அரைவைக்கு வரக்கூடிய நிலையில், தற்போது, கரும்பு பயிா் முழுவதுமாக எரிந்து சேதமடைந்தது. இதனால், சுமாா் ரூ. 3 லட்சம் வரை வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, எனக்கு அரசு சாா்பில் இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.

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