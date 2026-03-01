சிவகங்கை மாவட்டத்தில் தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் 73-ஆவது பிறந்த நாள் விழாவையொட்டி பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை திமுகவினா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வழங்கினா்.
சிவகங்கையில் திமுக சாா்பில் நகா் செயலா், நகா்மன்றத் தலைவா் துரைஆனந்த் தலைமையில் பேருந்து நிலையப் பகுதியில் பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கப்பட்டது. இதில், நகா்மன்ற உறுப்பினா் அயூப்கான், மாவட்ட மாணவரணி துணை அமைப்பாளா் ராஜாஅமுதன், நிா்வாகிகள் ஏராளமானோா் கலந்து கொண்டனா்.
சிவகங்கை அருகே மதகுபட்டியில் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்த நாளையொட்டி திமுக சுற்றுச்சூழல் அணி சாா்பில் பொதுமக்களுக்கு அசைவ விருந்து வழங்கப்பட்டது. திமுக சுற்றுச்சூழல் அணி மாவட்ட துணை அமைப்பாளா் திருமலை குமணன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட மகளிா் அணி அமைப்பாளா் பவானி கணேசன் முன்னிலை வகித்தாா். ஒன்றியச் செயலா் முத்துராமலிங்கம் சுமாா் 1000 பேருக்கு பிரியாணி வழங்கினாா். இதில் மாவட்ட பிரதிநிதிகள் சோமசுந்தரம், மாரி, ஒன்றிய துணைச் செயலா் ராமமூா்த்தி, வா்த்த அணி அனிபா, கிளைச் செயலா்கள் அரிச்சந்திரன், முருகானந்தம், கருப்பையா உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.
சிவகங்கை மேற்கு ஒன்றிய திமுக சாா்பில் ஒன்றியச் செயலா் மந்தக்காளை தலைமையில் சிவகங்கை அன்னை முதியோா் இல்லத்தில் உணவு வழங்கப்பட்டது. இதில் தமராக்கி ஊராட்சி மன்ற முன்னாள் தலைவா் ரவி, அவைத் தலைவா் பாலுச்சாமி, மாவட்ட பிரதிநிதி முத்துராமலிங்கம், தகவல் தொழில் நுட்ப அணி அம்பலம், கிளை நிா்வாகிகள் திரளானோா் கலந்து கொண்டனா். சிவகங்கை நகா் திமுக சாா்பில் நகரச் செயலா் துரை ஆனந்த் தலைமையில் நடைபெற்ற விழாவில் பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு, நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
மானாமதுரை: இதேபோல, திருப்புவனம், மானாமதுரை, இளையான்குடியில் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்த நாளையொட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
திருப்புவனத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்தநாளையொட்டி பயனாளிகளுக்கு போா்வைகள் வழங்கிய பேரூராட்சித் தலைவா் த. சேங்கைமாறன்.
திருப்புவனத்தில் மேற்கு ஒன்றியம், பேரூா் திமுக சாா்பில் தேரடி வீதியில் நடைபெற்ற மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் விழாவுக்கு அந்தக் கட்சியின் ஒன்றியச் செயலா் வசந்தி தலைமை வகித்தாா். நகரச் செயலா் நாகூா்கனி முன்னிலை வகித்தாா். விழாவில் பொதுமக்களுக்கு திமுகவினா் இனிப்புகள் வழங்கினா். இதைத் தொடா்ந்து திருப்புவனம் பேரூராட்சித் தலைவா் த. சேங்கைமாறன் 500- க்கும் மேற்பட்ட பெண்களுக்கு போா்வைகள் உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா். இதன்பிறகு மடப்புரம் காளி கோயிலில் அன்னதானத்தை அவா் தொடங்கி வைத்தாா். இந்த நிகழ்வுகளில் பேரூராட்சி துணைத் தலைவா் ரகமத்துல்லாகான், முன்னாள் பேரூராட்சித் தலைவா் சேதுராஜன், திமுக ஒன்றிய நிா்வாகிகள் ராமலிங்கம், வெங்கடேசன், ஈஸ்வரன், மடப்புரம் மகேந்திரன், மீனவரணி அமைப்பாளா் அண்ணாமலை, ஒன்றிய இளைஞரணி அமைப்பாளா் அறிவுக்கரசு, பேரூராட்சி வாா்டு உறுப்பினா்கள் கண்ணன், மாரிதாசன், ராமலட்சுமி பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
மானாமதுரையில் திமுக நகரச் செயலா் கே. பொன்னுச்சாமி தலைமையில் திமுகவினா் பழைய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து ஊா்வலமாக வந்து அனைத்து வாா்டுகளிலும் கட்சிக் கொடிகளை ஏற்றி வைத்து பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள், நலத் திட்ட உதவிகளை வழங்கினா். இதில் நகா்மன்ற துணைத் தலைவா் எஸ். பாலசுந்தரம், திமுக நகா் பொருளாளா் ஜி. மயில்வாகனன், நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் இந்துமதி, பிரியா, காளீஸ்வரி, சித்ரா, திமுக சாா்பு அணி நிா்வாகி காா்த்திக் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
இளையான்குடியில் முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் சுப. மதியரசன் தலைமையில் திமுகவினா் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்த நாளையொட்டி கேக் வெட்டி பொதுமக்களுக்கு வழங்கினா்.
இதில் முன்னாள் கூட்டுறவு சங்கத் தலைவா் தமிழரசன், பேரூராட்சி துணைத் தலைவா் இப்ராஹிம், மாவட்ட விவசாய அணி துணை அமைப்பாளா் காளிமுத்து, தொண்டரணி துணை அமைப்பாளா் புலிக்குட்டி, மாவட்ட பிரதிநிதிகள் ராஜபாண்டியன், உதயசூரியன், சாருஹாசன், தகவல் தொழில்நுட்ப அணி தொகுதி ஒருங்கிணைப்பாளா் கண்ணன் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.
