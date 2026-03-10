சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரையில் போலீஸாா் தாக்கியதில் இளைஞா் ஆகாஷ் டெலிசன் உயிரிழந்ததாகக் கூறப்படும் விவகாரம் தொடா்பாக, செவ்வாய்க்கிழமை சிபிசிஐடி போலீஸாா் விசாரணையைத் தொடங்கினா். மேலும், சிசிடிவி காட்சிகள் பாதுகாப்புக் குழுவினா் காவல் நிலையத்தில் கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனா்.
மானாமதுரை சியோன் நகரில் தொழிலாளிகள் ஜெயக்குமாா், அழகா் ஆகிய இருவரையும் வாளால் வெட்டிய சம்பவத்தில் தொடா்புடைய இளைஞா் ஆகாஷ் டெலிசனை (26) மானாமதுரை அருகேயுள்ள மேலப்பசலை பாலம் அருகே போலீஸாா் பிடிக்கச் சென்றனா். அப்போது, ஆகாஷ் டெலிசன் தப்பிச் செல்ல முயன்றதில் அவரது காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, போலீஸாா் அவரைக் கைது செய்து, மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். ஆனால், அங்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அவா் உயிரிழந்தாா்.
இதையடுத்து, அவரது உறவினா்கள் நடத்திய போராட்டத்தைத் தொடா்ந்து, சிபிசிஐடி போலீஸாா் விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து, சிவகங்கை சிபிசிஐடி காவல் ஆய்வாளா் கீதா, மதுரை ஆய்வாளா் சரவணன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் மானாமதுரை காவல் நிலையத்துக்கு வந்து விசாரணையைத் தொடங்கினா். அங்கிருந்த போலீஸாரிடம் விசாரணை நடத்திய பிறகு, ஆகாஷ் டெலிசன் தப்பிச் செல்ல முயன்ாகக் கூறப்படும் மேலப்பசலை பாலம் பகுதிக்குச் சென்று பாா்வையிட்டு விசாரணை நடத்தினா்.
சிசிடிவி காட்சிகள் ஆய்வு: ஆகாஷ் டெலிசன் உயிரிழப்பு சம்பவம் தொடா்பான மனு மீதான விசாரணையின் போது, சிசிடிவி காட்சிகளைப் பாதுகாப்பது தொடா்பாக சிவகங்கை மாவட்ட வருவாய் அலுவலா், நகராட்சி ஆணையா் ஆகியோா் அடங்கிய குழுவை சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு நியமித்தது.
இதன்படி, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் செல்வசுரபி, மானாமதுரை நகராட்சி ஆணையா் கோபாலகிருஷ்ணன் ஆகியோா் மானாமதுரை காவல் நிலையத்துக்கு செவ்வாய்க்கிழமை வந்து சிசிடிவி காட்சிகளைப் பாா்வையிட்டு, ஆய்வு செய்து பதிவுக் காட்சிகளைப் பாதுகாத்தனா்.
அப்போது, மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் சிவ பிரசாத், கோட்டாட்சியா் ஜெபி கிரேசியா, வட்டாட்சியா் கிருஷ்ணகுமாா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
டிரெண்டிங்
போலீஸாா் விசாரணையின் போது இளைஞா் இறந்த விவகாரம்: நிவாரணம் கோரிய மனு ஒத்திவைப்பு
மானாமதுரை: விசாரணைக் கைதி மரண வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றம்
மானாமதுரையில் கைதான இளைஞா் உயிரிழப்பு! உறவினா்கள் சாலை மறியல்!
மடப்புரம் கோயில் காவலாளி கொலை வழக்கு! இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட டி.எஸ்.பி.யை நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்த உத்தரவு!
வீடியோக்கள்
இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
துரு துரு பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
தினமணி வீடியோ செய்தி...