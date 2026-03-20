Dinamani
நாளை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. அவசர செயற்குழுக் கூட்டம் காகிதப் புலி! ஈரான் போருக்கு உதவாத நேட்டோ அமைப்பை டிரம்ப் விமர்சனம்!ராமதாஸ், சசிகலா புதிய கூட்டணி சிம்லாவில் ராகுல் காந்தி! ஏப்.17 முதல் பள்ளிகளுக்கு கோடை விடுமுறை! மீண்டும் பயன்பாட்டுக் கட்டணத்தை உயர்த்திய சொமேட்டோ! பெண்கள், இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ. 1,500! திரிணமூல் காங்கிரஸ் 10 தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! புதுவை முதல்வர் ரங்கசாமி வேட்புமனு தாக்கல்! 2 தொகுதிகளில் போட்டி!!நல்லிணக்கத்தின் பூங்காவாகத் திகழ்கிறது தமிழ்நாடு! முதல்வர் ரமலான் வாழ்த்து!
/
சிவகங்கை

ஹூப்ளி - ராமேசுவரம் சிறப்பு வாராந்திர ரயில் ஏப். 5 முதல் மே 31 வரை இயக்கம்: காரைக்குடி தொழில் வணிகக் கழகம் வரவேற்பு

News image
Updated On :20 மார்ச் 2026, 7:33 pm

Syndication

தென்மேற்கு ரயில்வே துறை சாா்பில் ஹூப்ளியில் இருந்து பெங்களூரு வழியாக ராமேசுவரம் வரை சிறப்பு வாராந்திர ரயில் வருகிற ஏப்ரல் 5-ஆம் தேதி முதல் மே 31-ஆம் தேதி வரை இயக்கப்படும் என அறிவித்ததற்கு காரைக்குடி தொழில் வணிகக் கழகம் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து காரைக்குடி தொழில் வணிகக் கழகத் தலைவா் சாமி. திராவிடமணி கூறியதாவது: ஹூப்ளியில் இருந்து பெங்களூரு வழியாக ராமேசுவரம் வரை சிறப்பு வாராந்திர ரயில் (எண் 07355/07356) ஓசூா், சேலம், நாமக்கல், திருச்சி, காரைக்குடி, சிவகங்கை, மானாமதுரை வழியாக மீண்டும் இயக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இதன்படி வருகிற ஏப்ரல் 5- ஆம் தேதி முதல் மே மாதம் 31-ஆம் தேதி வரை இயக்கப்படும் இந்த ரயில் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் காலை 6.50 மணிக்கு ஹூப்ளியிலிருந்து புறப்பட்டு, பானஸ்வாடி (பெங்களூரு) வந்து அங்கிருந்து பிற்பகல் 2.43 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் நள்ளிரவு 1.45 மணிக்கு காரைக்குடிக்கும், அதிகாலை 2.22 மணிக்கு சிவகங்கைக்கும் வந்து ராமேசுவரத்துக்கு அதிகாலை 5.20 மணிக்கு சென்றடையும்.

மறுமாா்க்கமாக ஏப்ரல் 6 முதல் ஜூன் 1-ஆம் தேதி வரை ஒவ்வொரு திங்கள்கிழமையன்றும் இரவு 8 மணிக்கு ராமேசுவரத்தில் புறப்பட்டு, சிவகங்கைக்கு இரவு 10.15 மணிக்கும், காரைக்குடிக்கு 11.05 மணிக்கும் இந்த ரயில் வருகிறது. தொடா்ந்து மறுநாள் செவ்வாய்க்கிழமை காலை 9.50 மணிக்கு பானஸ்வாடிக்கும் (பெங்களூரு), இரவு 7.40 மணிக்கு ஹூப்ளிக்கும் சென்றடைகிறது. எனவே இந்தப் பகுதி மக்கள் இந்த வாராந்திர ரயிலை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

நிரந்தரமாகிறது ஹைதராபாத் - கன்னியாகுமரி சிறப்பு ரயில்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு