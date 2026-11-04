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அறிவியல் கண்காட்சி: மாநிலப் போட்டிக்கு மூன்று பள்ளிகள் தோ்வு

சிவகங்கை மன்னா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற 3 பள்ளிகள் மாநிலப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றன.

(பட விளக்கம்- சிவகங்கை மன்னா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான தென்னிந்திய அறிவியல் கண்காட்சியில் காரைக்குடி கம்பன் கற்பகம் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்களின் கியூப் செயற்கைகோள் படைப்பை பாா்வையிட்ட மதிப்பீட்டாளா்கள். சிவகங்கை, நவ. 4: சிவகங்கை மன்னா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற 3 பள்ளிகள் மாநிலப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றன. சிவகங்கை மாவட்ட பள்ளிக் கல்வித்துறை சாா்பில் முதன்மை கல்வி அலுவலா் பாலதண்டாயுதபாணி வழிகாட்டுதலுடன், அரசு, அரசு உதவி பெறும், தனியாா் உயா்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளிகள் 6 முதல் 10 -ஆம் வகுப்பு மாணவா்கள், ஆசிரியா்களுக்கு தென்னிந்திய அறிவியல் கண்காட்சிப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. இதில், மாணவா் தனி நபா், மாணவா் குழு, ஆசிரியா் என மூன்று பிரிவுகளில் இயற்பியல், வேதியியல், கணிதம், பூமி, விண்வெளி, சுற்றுச்சூழல், பொறியியல், உயிரியல், கணினி அறிவியல் ஆகிய பாடப் பிரிவுகளில் அறிவியல் கண்காட்சிப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. இந்த மூன்று பிரிவுகளில் முதலிடம் பெற்ற 3 பள்ளிகள் மாநில அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்கத் தகுதி பெற்றன. முதல் இடத்தை பிடித்த வெற்றியாளா்கள் விவரம்: மாணவா் தனிநபா் பிரிவு: சிங்கம்புணரி ராம. ராநி. அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி 9 -ஆம் வகுப்பு மாணவி மு.ஜெ. உதயவா்ஷினி, உயிா் சிதைக்கக் கூடியது என்ற தலைப்பில் காட்சிப்படுத்திய படைப்பு முதலிடம் பெற்றது. இவருக்கு ஆசிரியை கவிதா வழிகாட்டியாக இருந்தாா். மாணவா் குழு பிரிவு : தேவகோட்டை அருகே திருவேகம்பத்தூா் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி 9-ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவிகள் க. தனுஸ்ரீ, ச. சந்தியா ஆகியோா் தொழிற்சாலை புகையில் காா்பன் துகள்கள் குறைப்பு என்ற தலைப்பிலான படைப்பு முதலிடம் பெற்றது. இவா்களுக்கு ஆசிரியை கு. ஷீபா வழிகாட்டியாக இருந்தாா். ஆசிரியா் பிரிவு: கல்லல் க.மு. மேல்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியா் ம. பிரபு ஆழ்துளை நீரை உள்நாட்டு நோக்கத்துக்கு ஆய்வு செய்தல் என்ற தலைப்பில் காட்சிப்படுத்திய படைப்பு முதலிடம் பெற்றது. கண்காட்சியை பள்ளித்துணை ஆய்வாளா் பூவலிங்கம் தலைமையிலான குழுவினா் ஒருங்கிணைத்தனா்.

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சிவகங்கை மன்னா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற 3 பள்ளிகள் மாநிலப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றன.

சிவகங்கை மாவட்ட பள்ளிக் கல்வித்துறை சாா்பில் முதன்மை கல்வி அலுவலா் பாலதண்டாயுதபாணி வழிகாட்டுதலுடன், அரசு, அரசு உதவி பெறும், தனியாா் உயா்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளிகள் 6 முதல் 10 -ஆம் வகுப்பு மாணவா்கள், ஆசிரியா்களுக்கு தென்னிந்திய அறிவியல் கண்காட்சிப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.

இதில், மாணவா் தனி நபா், மாணவா் குழு, ஆசிரியா் என மூன்று பிரிவுகளில் இயற்பியல், வேதியியல், கணிதம், பூமி, விண்வெளி, சுற்றுச்சூழல், பொறியியல், உயிரியல், கணினி அறிவியல் ஆகிய பாடப் பிரிவுகளில் அறிவியல் கண்காட்சிப் போட்டிகள் நடைபெற்றன.

இந்த மூன்று பிரிவுகளில் முதலிடம் பெற்ற 3 பள்ளிகள் மாநில அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்கத் தகுதி பெற்றன.

முதல் இடத்தை பிடித்த வெற்றியாளா்கள் விவரம்:

மாணவா் தனிநபா் பிரிவு: சிங்கம்புணரி ராம. ராநி. அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி 9 -ஆம் வகுப்பு மாணவி மு.ஜெ. உதயவா்ஷினி, உயிா் சிதைக்கக் கூடியது என்ற தலைப்பில் காட்சிப்படுத்திய படைப்பு முதலிடம் பெற்றது. இவருக்கு ஆசிரியை கவிதா வழிகாட்டியாக இருந்தாா்.

மாணவா் குழு பிரிவு :

தேவகோட்டை அருகே திருவேகம்பத்தூா் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி 9-ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவிகள் க. தனுஸ்ரீ, ச. சந்தியா ஆகியோா் தொழிற்சாலை புகையில் காா்பன் துகள்கள் குறைப்பு என்ற தலைப்பிலான படைப்பு முதலிடம் பெற்றது. இவா்களுக்கு ஆசிரியை கு. ஷீபா வழிகாட்டியாக இருந்தாா்.

ஆசிரியா் பிரிவு:

கல்லல் க.மு. மேல்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியா் ம. பிரபு ஆழ்துளை நீரை உள்நாட்டு நோக்கத்துக்கு ஆய்வு செய்தல் என்ற தலைப்பில் காட்சிப்படுத்திய படைப்பு முதலிடம் பெற்றது. கண்காட்சியை பள்ளித்துணை ஆய்வாளா் பூவலிங்கம் தலைமையிலான குழுவினா் ஒருங்கிணைத்தனா்.

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