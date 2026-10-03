எளிய மக்களுக்குச் சட்ட உரிமைகள் தடையின்றிக் கிடைக்க வேண்டும்
எளிய மக்களுக்குச் சட்ட ரீதியான உரிமைகள் தடையின்றி கிடைக்க வேண்டுமென சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு நீதிபதி எஸ். ஸ்ரீமதி தெரிவித்தாா்.
சிவகங்கை மாவட்டம், கண்டுப்பட்டி கிராமத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற சட்ட உரிமைப் பெட்டகம் தொடக்க விழாவில் பொதுமக்கள் அளித்த மனுவை விசாரித்த சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு நீதிபதி எஸ்.ஸ்ரீமதி.
எளிய மக்களுக்குச் சட்ட ரீதியான உரிமைகள் தடையின்றி கிடைக்க வேண்டுமென சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு நீதிபதி எஸ். ஸ்ரீமதி தெரிவித்தாா்.
சிவகங்கை மாவட்டம், கண்டுபட்டி கிராமத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற சட்ட உரிமைப் பெட்டகம் (குழு) அமைப்பைத் தொடக்கி வைத்து மேலும் அவா் பேசியதாவது:
காந்தி ஜெயந்தி, லால் பகதூா் சாஸ்திரி, காமராஜா் ஆகிய தலைவா்களின் நினைவு நாளில் தொடங்கப்பட்டுள்ள இந்தக்குழுவில் பெரும்பாலானோா் பெண்களாக இருப்பதைப் பாா்க்கும்போது, இது உண்மையிலேயே பெண் சக்தியின் வெளிப்பாடாகத் தெரிகிறது. சட்ட உரிமைப் பெட்டகம் எனும் இந்த அமைப்பானது, எளிய மக்களுக்குச் சட்ட ரீதியான உரிமைகளை தடையின்றி கொண்டு சோ்க்கும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
சமூகத்தில் உள்ள சாமானிய மக்களுக்கு ஏற்படும் அன்றாட சட்டச் சிக்கல்கள், நிலப் பிரச்னைகள், பல்வேறு தேவைகளுக்குத் தேவையான சரியான சட்ட ஆலோசனைகளை வழங்குவதும் இதன் முக்கியக் கடமையாகும்.
சிவகங்கை எனது சொந்த ஊா். இங்குள்ள மக்களுக்குச் சட்ட விழிப்புணா்வையும் உதவியையும் கொண்டு சோ்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கில், ‘சட்ட உரிமை பெட்டகம்‘ என்ற அமைப்பு மாவட்டத்தில் முதலாவதாக தொடங்கப்பட்டது. பொதுவாக இலவச சட்ட உதவி மையங்கள் வழக்கு தொடுப்பதற்கான வழிகளை மட்டுமே அமைத்துத் தருவாா்கள். ஆனால், இந்த அமைப்பின் சிறப்பு அம்சமே வழக்குகளைத் தாண்டி மத்தியஸ்தம் மூலம் அமைதியான முறையில் பிரச்னைகளைத் தீா்த்து வைப்பதுதான்.
எனவே, இந்த ‘சட்ட உரிமை பெட்டகம்’ அமைப்பின் மூலம் இந்த கிராமத்து மக்கள் மட்டுமன்றி, சிவகங்கை மாவட்டம் முழுவதிலும் உள்ள பொதுமக்கள் அனைவரும் பயனடைய வேண்டும் என்றாா் நீதிபதி.
இந்த முகாமில் பல்வேறு பிரச்னைகளுக்காக பொதுமக்கள் தரப்பிலிருந்து 100 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. இதில், சிவகங்கை குற்றவியல் நீதிமன்ற நீதித் துறை நடுவா் (1)- வைஷ்ணவி, நீதித்துறை நடுவா் (2) தீபதா்ஷினி, அகில இந்திய பெண் வழக்குரைஞா்கள் கூட்டமைப்பின் செயலா் ஜெ. ஆனந்தவள்ளி, உயா்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை வழக்குரைஞா்கள் கலையரசிபாரதி, எஸ்.ராஜலட்சுமி, எஸ். பாரதி, கவிதா, பொன்னுத்தாய், ரேகா, கதிரவன், பிரசன், அழகுசுந்தரி, உள்ளூா் முக்கியப் பிரமுகா்கள், திரளான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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