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அரசுப் பேருந்தின் மேற்கூரையில் நின்று இளைஞா்கள் பயணம்: பொதுமக்கள் அச்சம்

மருதுபாண்டியா்களின் குருபூஜை விழாவுக்கு வந்த இளைஞா்கள் சிலா் அரசுப் பேருந்தின் மேற்கூரையில் நின்று ஆடியதுடன், காரின் முன் பகுதியில் தொங்கியபடி ஆபத்தான முறையில் பயணம் செய்தனா்.

காளையாா்கோவிலில் நடைபெற்ற மருதுபாண்டியா் குருபூஜைக்கு சென்ற பேருந்தின் கூரையில் ஏறி நின்ற இளைஞா்கள்.

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மருதுபாண்டியா்களின் குருபூஜை விழாவுக்கு வந்த இளைஞா்கள் சிலா் அரசுப் பேருந்தின் மேற்கூரையில் நின்று ஆடியதுடன், காரின் முன் பகுதியில் தொங்கியபடி ஆபத்தான முறையில் பயணம் செய்தனா்.

சிவகங்கை மாவட்டம், காளையாா்கோவிலில் நடைபெறும் மருதுபாண்டியா்களின் 225-ஆவது குருபூஜை விழாவில் பங்கேற்று மரியாதை செலுத்துவதற்காக சிவகங்கை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் அரசியல் கட்சித் தலைவா்கள், சமுதாய அமைப்புகளின் தலைவா்கள், பொதுமக்கள் ஏராளமானோா் வந்து சென்றனா். இதையொட்டி, விழா நடைபெறும் பகுதிகளில் போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.

இந்த நிலையில், குருபூஜை விழாவுக்கு வந்த இளைஞா்கள் சிலா் அரசுப் பேருந்துகளின் மேற்கூரையில் ஏறி நின்று ஆடியபடி வந்தனா். இதனால், வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் செல்லும் நிலை ஏற்பட்டது.

மேலும், காரில் வந்த சில இளைஞா்கள் காரின் முன்பகுதியில் தொங்கியபடி பயணம் செய்தனா். இதைப் பாா்த்த போலீஸாா் இளைஞா்களை கீழே இறங்குமாறு எச்சரித்தனா். ஆனால், போலீஸாரின் எச்சரிக்கையை அவா்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை. இதனால், போலீஸாருக்கும் இளைஞா்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

மருதுபாண்டியா்களின் வீரத்தையும் தியாகத்தையும் போற்றும் வகையில் நடைபெறும் குருபூஜை விழாவில், பாதுகாப்பு விதிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டிய இளைஞா்கள் இத்தகைய ஆபத்தான செயல்களில் ஈடுபடுவது பொதுமக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது.

விழாவுக்கு வரும் அனைவரும் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளைப் பின்பற்றி, பொதுமக்களுக்கும் போக்குவரத்துக்கும் இடையூறு ஏற்படுத்தாமல் நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்பதே சமூக ஆா்வலா்களின் எதிா்பாா்ப்பாக உள்ளது.

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