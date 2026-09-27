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சிவகங்கை மாவட்டத்தில் தாய் மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்: ஆட்சியா் தகவல்

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தாய் மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் காரைக்குடி அரசு மருத்துவமனை, சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை ஆகிய இரண்டு இடங்களில் திங்கள்கிழமை (செப்.28) தொடங்கப்பட உள்ளது.

தாய் மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்

முதல்வர் விஜய்.

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சிவகங்கை மாவட்டத்தில் புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தாய் மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் காரைக்குடி அரசு மருத்துவமனை, சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை ஆகிய இரண்டு இடங்களில் திங்கள்கிழமை (செப்.28) தொடங்கப்பட உள்ளது.

இது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் ப. ஆகாஷ் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: தாய் மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தின் கீழ் 22.6.2026 முதல் அரசு மருத்துவ மனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் பிறந்த அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும்.

அதன்படி, காரைக்குடி மாநகராட்சி, சாக்கோட்டை, திருப்பத்தூா், கல்லல், தேவகோட்டை, கண்ணங்குடி, சிங்கம்புணரி ஆகிய வட்டாரங்களில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு காரைக்குடி அரசு மருத்துவமனையிலும், புழுதிப்பட்டி, சிவகங்கை, மறவமங்கலம், பூவந்தி, திருப்புவனம், இளையான்குடி ஆகிய வட்டாரங்களில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையிலும் மோதிரம் வழங்கும் பணி நடைபெறும்.

மாவட்டத்தில் 22.6.2026 முதல் 27.9.2026 வரை பிறந்த குழந்தைகள் அனைவருக்கும் அக்.20 -ஆம் தேதிக்குள் தங்க மோதிரம் வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட காலகட்டத்தில் பிறந்த குழந்தைகளின் தாய்மாா்களுக்கு தங்க மோதிரம் பெற்றுக் கொள்ள சம்பந்தப்பட்ட வட்டார ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் அழைப்பிதழ் வழங்கப்படும். அழைப்பிதழில் குறிப்பிட்ட நாளில் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும் என்றாா் அவா்.

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