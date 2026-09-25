The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
டிரம்புடன் மேலும் இரு சந்திப்புகள்: சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் தகவல்! எத்தனை முறை பாஜகவை எதிர்த்துப் பேசியிருக்கிறீர்கள்? விஜய் மீது மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்! முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் வடபழனி மெட்ரோவை தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி! தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் 11 பேருக்கு பொறுப்பு!பாலில் தயாரிக்கப்படாவிட்டால் பனீர் என பெயரிடக் கூடாது, அவ்வளவுதான்! வைரலாகும் வரைவு விதிமுறைதில்லி சிறுமி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை! காவலர்கள் போல நடித்த குற்றவாளிகள்

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்: தூத்துக்குடியில் செப்.28இல் தொடக்கம்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் வழங்கும் திட்டம் திங்கள்கிழமை (செப்.28) தொடங்குகிறது.

தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம்

தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம்

Published On :

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் வழங்கும் திட்டம் திங்கள்கிழமை (செப்.28) தொடங்குகிறது.

இத்திட்டத்தின்கீழ், அரசு மருத்துவமனை மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படுகிறது.

தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, திருச்செந்தூா், கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனைகளில் செப்.28 முதல் அக்.22-ஆம் தேதி வரை பல்வேறு நாள்களில் மோதிரம் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பயனாளிகளின் வசதிக்காக அந்தந்த பகுதிகளில் இருந்து வாகன வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. காலை 10 மணி, பிற்பகல் 1 மணி என இரு வேளைகளில், ஒரு மையத்தில் தினமும் தலா 25 பேருக்கு மோதிரம் வழங்கப்படும்.

இதற்கான அழைப்பிதழ்கள் அந்தந்த பகுதி கிராம சுகாதார செவிலியா்கள் மூலம் வழங்கப்பட உள்ளன. அழைப்பிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி, நேரத்தில் பயனாளிகள் மோதிரத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

இதுதொடா்பான சந்தேகங்களுக்கு 9486454714 என்ற கைப்பேசி எண்ணில் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை தொடா்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சியா் விஷு மகாஜன் செய்திக் குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்: செப். 28-இல் முதல்வா் தொடங்கி வைக்கிறாா்: 1.28 லட்சம் மோதிரங்கள் கொள்முதல்

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்: செப். 28-இல் முதல்வா் தொடங்கி வைக்கிறாா்: 1.28 லட்சம் மோதிரங்கள் கொள்முதல்

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்: செப்.28-ல் தொடங்கி வைக்கிறார் முதல்வர் விஜய்!

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்: செப்.28-ல் தொடங்கி வைக்கிறார் முதல்வர் விஜய்!

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்: முன்னேற்பாடுகள் ஆய்வு

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்: முன்னேற்பாடுகள் ஆய்வு

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்ட பாதுகாப்பு பெட்டகம் ஏற்பாடுகள் ஆய்வு

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்ட பாதுகாப்பு பெட்டகம் ஏற்பாடுகள் ஆய்வு

விடியோக்கள்

ஜெம் வீரமணி விவகாரம்; 2024-லேயே புகார் அளித்தேன்! காங்கிரஸ் தலைவர் ரஞ்சன் குமார் பரபரப்பு பேட்டி

ஜெம் வீரமணி விவகாரம்; 2024-லேயே புகார் அளித்தேன்! காங்கிரஸ் தலைவர் ரஞ்சன் குமார் பரபரப்பு பேட்டி

ஜெம் வீரமணி வழக்கில் என் பெயர்..? ஜான் பாண்டியன் அளித்த விளக்கம்!

ஜெம் வீரமணி வழக்கில் என் பெயர்..? ஜான் பாண்டியன் அளித்த விளக்கம்!