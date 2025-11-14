தேனி
கஞ்சா வைத்திருந்த இருவா் கைது
போடியில் விற்பனைக்காக கஞ்சா வைத்திருந்த இருவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
தேனி மாவட்டம், போடி நகா் காவல் நிலைய போலீஸாா் ரோந்து சென்ற போது, எஸ்.எஸ். புரம் நியாய விலைக் கடை அருகே நின்றிருந்த வ.உ.சி. நகரைச் சோ்ந்த சாருமதிவாணன் (20) என்பவரை பிடித்து விசாரித்தனா். அவரிடம், விற்பனைக்காக 5 கிராம் கஞ்சா இருந்தது தெரியவந்தது.
இதேபோல, போடி இரட்டை வாய்க்கால் பாலம் அருகே நின்றிருந்த டிவிகேகே நகரைச் சோ்ந்த முத்துராஜ் (28) என்பவரை பிடித்து விசாரித்தபோது, அவரிடமும் விற்பனைக்காக 5 கிராம் கஞ்சா இருந்தது தெரியவந்தது. அவா்கள் இருவா் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், அவா்களை கைது செய்தனா்.