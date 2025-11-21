பூதிப்புரத்தில் இன்று ‘நலம் காக்கும் ஸ்டாலின்’ திட்ட மருத்துவ முகாம்
தேனி அருகே உள்ள பூதிப்புரத்தில் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்டத்தின் கீழ் இலவச மருத்துவ முகாம் சனிக்கிழமை (நவ. 22) நடைபெறுகிறது.
இதுகுறித்து மாவட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: பூதிப்புரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் சனிக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 4 மணி வரை நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்டத்தின் கீழ் இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெறுகிறது. இந்த முகாமில் பொதுமக்களுக்கு உயா் ரத்த அழுத்தம், நீரிழிவு நோய், இசிஜி., எக்கோ, அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன், எக்ஸ்ரே, காச நோய், தொழு நோய், ஆரம்ப கட்ட புற்று நோய் கண்டறியும் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
பொது மருத்துவம், இருதய நோய், அறுவைச் சிகிச்சை மருத்துவ நிபுணா்கள் முகாமில் பங்கேற்று சிகிச்சை, மருத்துவ ஆலோசனைகளை வழங்குவா். முதல்வரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் பதிவு செய்தல், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரச் சான்று வழங்குதல் ஆகிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். இந்த முகாமில் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு பயனடையலாம் என அதில் குறிப்பிடப்பட்டது.