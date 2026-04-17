போடியில் படுக்கையில் புகைபிடித்தபோது ஆடையில் தீப்பிடித்து காயமடைந்த ஓய்வுபெற்ற அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநா் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
தேனி மாவட்டம், போடி சுப்புராஜ் நகா் புதுக்குடியிருப்பைச் சோ்ந்தவா் கருப்பசாமி மகன் ஆறுமுகம் (75). தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தில் ஓட்டுநராகப் பணிபுரிந்து ஓய்வுபெற்றவா். குடிப் பழக்கத்துக்கு அடிமையான இவா், பேச முடியாத, ஒரு கை செயலிழந்த நிலையில் உடல்நலன் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாா்.
இந்த நிலையில் வியாழக்கிழமை படுக்கையில் இருந்தபடி புகைபிடித்தபோது அவரது ஆடையில் தீப்பிடித்து உடல் முழுவதும் பரவி தீக்காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதையறிந்த அவரது மனைவி லீலா (70) தீயை அணைத்து அவரை மீட்டு தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சோ்த்தாா்.
அங்கு ஆறுமுகம் சிகிச்சை பலனின்றி வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் போடி நகா் காவல் நிலையப் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனா்.
