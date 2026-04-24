வாக்குச் சாவடியில் விடியோ எடுத்த தவெக நிா்வாகி மீது வழக்கு

தேவதானப்பட்டியில் வாக்குப் பதிவை விடியோ எடுத்து சமூக வலை தளங்களில் பதிவிட்ட தவெக கிளைச் செயலா் மீது போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 6:42 pm

தேனி மாவட்டம், தேவதானப்பட்டியில் வாக்குப் பதிவை விடியோ எடுத்து சமூக வலை தளங்களில் பதிவிட்ட தவெக கிளைச் செயலா் மீது போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

தேவதானபட்டி அரசு கள்ளா் மேல்நிலைப் பள்ளி வாக்குச் சாவடியில் வியாழக்கிழமை வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது. அப்போது அதே பகுதியைச் சோ்ந்த தவெக கிளைச் செயலா் விக்கி (27) வாக்குச் சாவடியில் வாக்குப் பதிவை விடியோவாக எடுத்து சமூக வலை தளங்களில் பதிவிட்டாராம்.

இதையறிந்த வாக்குச் சாவடி தலைமை அலுவலா் ரசூல்மைதீன் தேவதானபட்டி காவல் நிலையத்தில் வியாழக்கிழமை புகாா் அளித்தாா். இதன் பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

வாக்குச் சாவடியில் துண்டுப் பிரசுரம் வீச்சு - போலீஸாா் விசாரணை

வாக்கு செலுத்தியதை விடியோ எடுத்து வெளியிட்ட இருவா் மீது வழக்குப் பதிவு

ஜனநாயக கடமையாற்றிய மலைவாழ் மக்கள்

புதுச்சேரியில் ஆள்மாறாட்டம் செய்து கள்ள வாக்களித்த இளைஞா் கைது

