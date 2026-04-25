தோ்தல் புறக்கணிப்பு அறிவித்த போடி மலை கிராமங்களில் வாக்குப் பதிவு அதிகரிப்பு!

போடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தோ்தல் புறக்கணிப்பு அறிவித்த மலை கிராமங்களில் அதிகாரிகளின் பேச்சுவாா்த்தைக்குப் பின்பு, அங்கு 95 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூா் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் வாக்களித்த ஆண் வாக்காளா்கள் 1 லட்சத்து 3 ஆயிரத்து 579. பெண் வாக்காளா்கள் 1 லட்சத்து 14 ஆயிரத்து 344. இதர வாக்காளா்கள் 6 போ். மொத்தம் பதிவான வாக்குகள் 2 லட்சத்து 17 ஆயிரத்து 929. வாக்குப்பதிவு சதவீதம் 82.77.
போடி அருகே கரட்டுப்பட்டி, மலை கிராமமான கொட்டகுடி ஆகிய கிராம மக்கள், மலைகளில் மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு அனுமதிக்க வேண்டும், மலை கிராமங்களில் பேருந்து வசதி, கைப்பேசி கோபுரம் அமைக்க வேண்டும், மின்மாற்றி வசதி கோரி தோ்தல் புறக்கணிப்பு செய்யப் போவதாக அறிவித்திருந்தனா். இருப்பினும், அதிகாரிகள் பேச்சுவாா்த்தைக்குப் பின் இந்த கிராமங்களைச் சோ்ந்தவா்கள் வாக்களித்தனா்.
கொட்டகுடி கிராமத்தில் மொத்த வாக்குகள் 252. பதிவான வாக்குகள் 239. வாக்கு சதவீதம் 94.84. கரட்டுப்பட்டி கிராமத்தில் மொத்த வாக்குகள் 917. பதிவான வாக்குகள் 902. வாக்குச் சதவீதம் 98.36.
போடி தொகுதியிலேயே அதிகளவாக கரட்டுப்பட்டி கிராமத்தில்தான் வாக்குப்பதிவு நடந்துள்ளது.
வலையபட்டி கிராமத்தில் மொத்த வாக்குகள் 1174. பதிவான வாக்குகள் 1122. வாக்குச் சதவீதம் 95.59. குண்டல்நாயக்கன்பட்டி கிராமத்தில் மொத்த வாக்குகள் 761. பதிவான வாக்குகள் 726. வாக்குச் சதவீதம் 95.40. சூலப்புரம் கிராமத்தில் மொத்த வாக்குகள் 888. பதிவான வாக்குகள் 855. வாக்குப்பதிவு சதவீதம் 96.28. இந்த கிராமங்களில் 95 சதவீதத்துக்கும் அதிகமானோா் வாக்களித்துள்ளனா்.
