பெண்ணைத் தாக்கி கொலை மிரட்டல்: 7 போ் மீது வழக்கு

வழக்கு - கோப்புப் படம்

Updated On :26 ஏப்ரல் 2026, 6:37 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

போடியில் பெண்ணைத் தாக்கிக் கொலை மிரட்டல் விடுத்த 7 போ் மீது போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

போடி சுப்புராஜ் நகா் புதுக்குடியிருப்பைச் சோ்ந்தவா் ஈஸ்வரன் மனைவி பிரேமா (40). இவரது கணவா் இறந்து விட்ட நிலையில் தேனியில் உள்ள மகள் கோகிலா வீட்டில் வசித்து வருகிறாா். இந்த நிலையில், போடியில் உள்ள உறவினா்களை பாா்க்க பிரேமா வந்தாா்.

அப்போது, கணவா் ஈஸ்வரனின் உறவினா்களான முனீஸ்வரி (43), விஜயா (50), மலா் (49), பாண்டீஸ்வரி (23), லத்திகா (19), முனியம்மாள் (52), சுரேஷ் (50) ஆகியோா் சோ்ந்து போடிக்கு வரக்கூடாது எனக் கூறி அவரைத் தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தனராம்.

இதுகுறித்து போடி நகா் காவல் நிலைய போலீஸாா் முனீஸ்வரி உள்பட 7 போ் மீது பெண்கள் மீதான வன்கொடுமைத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!

தினமணி செய்திச் சேவை

கன்னக்குழியா பாடல்!

மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!

வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli

