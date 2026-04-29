மே 1, 4 -இல் மதுக் கடைகள் மூடல்

தேனி மாவட்டத்தில் அரசு மதுக்கடைகள் மே 1, 4-ஆம் தேதிகளில் மூடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இது குறித்து தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
மே 1-ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) மே தினம் கொண்டாடப்படும். மே 4-ஆம் தேதி (திங்கள்கிழமை) தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது. இதையடுத்து, தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகள், தனியாா் மதுக் கூடங்கள், உரிமம் பெற்ற மதுக் கூடங்களுக்கு மே 1, 4- ஆம் தேதிகளில் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை மீறினால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
