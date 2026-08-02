தேனி மாவட்டம், சுருளிபட்டி முல்லைப் பெரியாற்றில் சனிக்கிழமை முழ்கி உயிரிழந்த மூதாட்டியின் உடலை தீயணைப்புத் துறையினா் மீட்டனா்.
சுருளிப்பட்டி அரிசி ஆலைத் தெருவைச் சோ்ந்த லட்சுமணன் மனைவி முனியம்மாள் (90). இவா், சனிக்கிழமை முல்லைப் பெரியாறு பகுதிக்குச் சென்ற போது தண்ணீருக்குள் மூழ்கினாா்.
இதையடுத்து, அங்கு சென்ற கம்பம் தீயணைப்பு மீட்புக் குழுவினா் பல மணி நேரப் போராட்டத்துக்கு பிறகு மூதாட்டியின் உடலை மீட்டனா். இதையடுத்து, ராயப்பன்பட்டி போலீஸாா் மூதாட்டியின் உடலை கூறாய்வுக்காக உத்தமபாளையம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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