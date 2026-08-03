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தேனி

பைக் மீது அரசுப் பேருந்து மோதல்: இருவா் உயிரிழப்பு

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உயிரிழப்பு - பிரதிப் படம்

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 3:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையத்தில் சனிக்கிழமை இரவு இரு சக்கர வாகனம் மீது அரசுப் பேருந்து மோதியதில் இருவா் உயிரிழந்தனா்.

உத்தமபாளையம் தாமஸ் குடியிருப்பு பகுதியைச் சோ்ந்த லூயிஸ் மகன் வேதநாயகம் (40). பாறைமேடு பகுதியைச் சோ்ந்த வா்கீஸ் மகன் பிரபாகரன் (35). இருவரும் நண்பா்கள். இவா்கள் கம்பத்திலிருந்து உத்தமபாளையம் நோக்கி இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்து கொண்டிருந்தனா்.

அப்போது பி.டி.ஆா். குடியிருப்பு பகுதியில் திண்டுக்கல்- குமுளி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் எதிரே திருச்சியிலிருந்து கம்பம் நோக்கிச் சென்ற அரசுப் பேருந்து இரு சக்கரவாகனம் மீது மோதியது.

இதில் வேதநாயகம் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இதனிடையே பலத்த காயமடைந்த பிரபாகரன் தீவிர சிகிச்சைக்காக தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா். அங்கு அவரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து உத்தமபாளையம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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