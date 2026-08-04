தேனியில் பேருந்தில் சென்ற பெண்ணிடம் நகை, பணத்தை திருடிச் சென்றவரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
தேனி அருகேயுள்ள கோவிந்த நகரைச் சோ்ந்தவா் ராமுத்தாய் (40). இவா் திங்கள்கிழமை வீரபாண்டி கோயிலுக்கு சென்றுவிட்டு அரசுப் பேருந்தில் ஏறி தேனிக்கு வந்து கொண்டிருந்தாா்.
பழனிசெட்டிபட்டி அருகே வந்தபோது பையிலிருந்த 2.5 பவுன் தங்க நகை, ரூ.ஆயிரத்தை மா்மநபா் திருடிச் சென்றுவிட்டாா்.
இதுகுறித்து ராமுத்தாய் பழனிசெட்டிபட்டி காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தாா். போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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