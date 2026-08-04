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தேனி

முல்லை பெரியாற்றில் மூழ்கிய மூதாட்டி உயிரிழப்பு

தேனி மாவட்டம், வீரபாண்டி அருகே முல்லை பெரியாற்றில் மூழ்கிய முதாட்டி உயிரிழந்தாா்.

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பிரதிப் படம்

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 1:09 am IST

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தேனி மாவட்டம், வீரபாண்டி அருகே முல்லை பெரியாற்றில் மூழ்கிய முதாட்டி உயிரிழந்தாா்.

வீரபாண்டி அருகேயுள்ள உப்புக்கோட்டையைச் சோ்ந்த பிச்சைமணி மனைவி மாரியம்மாள் (60). இவா் திங்கள்கிழமை வீட்டிலுள்ள காய்ந்த பூக்களை முல்லை பெரியாற்றில் வீசுவதற்காகச் சென்றாா்.

அப்போது, ஆழமான பகுதியில் ஆற்றில் இறங்கிய அவா் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து வீரபாண்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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