Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
தேனி

ஆட்டோ கவிழ்ந்து விபத்து: கேரள இளைஞா் உயிரிழப்பு

தேனி மாவட்டம், பெரியகுளத்தில் ஆட்டோ கவிழ்ந்து விழுந்ததில் காயமடைந்த இளைஞா் புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

News image
பலி- பிரதிப் படம்
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 6:44 pm

Syndication

தேனி மாவட்டம், பெரியகுளத்தில் ஆட்டோ கவிழ்ந்து விழுந்ததில் காயமடைந்த இளைஞா் புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

கேரள மாநிலம், இடுக்கி மாவட்டம், தேவிக்குளம் மாட்டுக்காரன்வீட்டைச் சோ்ந்தவா் மணிகண்டன் (20). இவரது தாத்தா பெரியகுளம் அருகேயுள்ள டி.கள்ளிப்பட்டியில் உள்ளாா். இவரைப் பாா்ப்பதற்காக மணிகண்டன் தனது நண்பா் கோபிநாத்துடன் (20) ஆட்டோவில் செவ்வாய்க்கிழமை டி.கள்ளிப்பட்டிக்கு வந்தாா்.

பின்னா், இருவரும் புதன்கிழமை இரவு மீண்டும் ஆட்டோவில் சொந்த ஊருக்குத்த திரும்பிச் சென்றனா். டி.கள்ளிப்பட்டி முத்தையா கோயில் அருகே செல்லும் போது, கட்டுப்பாட்டை இழந்து ஆட்டோ கவிழ்ந்ததில் மணிகண்டன், கோபிநாத் இருவரும் காயமடைந்தனா்.

உடனே அவா்களை மீட்டு, பெரியகுளம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். பின்னா், இருவரும் தீவிர சிகிச்சைக்காக தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். அங்கு மணிகண்டன் உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து தென்கரை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

டிரெண்டிங்

வாகனச் சோதனை செய்த போலீஸாரை தாக்க முயற்சி

வாகனச் சோதனை செய்த போலீஸாரை தாக்க முயற்சி

பள்ளி வேன் கவிழ்ந்து விபத்து: 4 மாணவா்கள் காயம்

பள்ளி வேன் கவிழ்ந்து விபத்து: 4 மாணவா்கள் காயம்

பெண்ணிடம் தகராறு: இளைஞா் கைது

பெண்ணிடம் தகராறு: இளைஞா் கைது

சாலை விபத்தில் கேரள இளைஞா் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் கேரள இளைஞா் உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு