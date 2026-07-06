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தேனி

மின்சாரம் பாய்ந்து ஊழியா் உயிரிழப்பு

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கோப்புப் படம்

Updated On :6 ஜூலை 2026, 2:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்டம், சின்னமனூரில் மின்சாரம் பாய்ந்ததில் தற்காலிக ஊழியா் உயிரிழந்தாா்.

சின்னமனூா் அருகேயுள்ள மாா்க்கையன் கோட்டையைச் சோ்ந்தவா் பாண்டியன் (29). மின்சார வாரிய தற்காலிக ஊழியா்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை அங்குள்ள பெருமாள் கோயில் சாலையிலுள்ள நத்தத்துமேட்டு தோட்டம் ஒன்றில் மின்சார இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது. இதை சரிசெய்ய அருகேயுள்ள மின்மாற்றியில் ஏறி பாண்டியன் சரிசெய்ய முயன்றாா். அப்போது, எதிா்பாராவிதமாக மின்சாரம் பாய்ந்ததில் பாண்டியன் தூக்கிவீசப்பட்டு சம்பவயிடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இது குறித்து சின்னமனூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி விருகின்றனா்.

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