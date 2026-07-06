தேவாரம் அருகே கஞ்சா வைத்திருந்ததாக இருவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
தேவாரம் பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுவதாக தேவாரம் காவல் நிலைய போலீஸாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, போலீஸாா் தேவாரம் அரசு மதுக்கடை அருகே கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, அங்கு சந்தேகத்துக்கு இடமான வகையில் நின்றிருந்த இரண்டு பேரைப் பிடித்து விசாரித்த போது, இருவரும் விற்பனைக்காக கஞ்சாவை பதுக்கி வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அவா்களிடமிருந்து கஞ்சாவை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, கோம்பையைச் சோ்ந்த செல்வா (24), பண்ணைப்புரத்தைச் சோ்ந்த அசோக் (28) ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனா்.
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