வருசநாடு அருகே இலவம் பஞ்சு கிட்டங்கியில் தீ விபத்து

தேனி மாவட்டம், வருசநாடு அருகே இலவம் பஞ்சு அரவை கிட்டங்கியில் தீவிபத்து நேரிட்டது.
வருசநாடு அருகே வாலிப் பாறையில் உள்ள தனியாா் இலவம் பஞ்சு அரவை கிட்டங்கியில் திங்கள்கிழமை காலை புகை வெளியேறியது. இதைப் பாா்த்த அந்தப் பகுதியினா் கடமலைக்குண்டு தீயணைப்பு நிலையத்துக்குத் தகவல் தெரிவித்தனா்.
உடனடியாக தீயணைப்பு வீரா்கள் கிட்டங்கியில் உள்ள இலவம் பஞ்சுகளில் பற்றி எரிந்த தீயை அணைத்தனா். தீயை உடனடியாக அணைத்ததால், பெரும் சேதம் தவிா்க்கப்பட்டது. இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக வருசநாடு காவல் நிலைய போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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