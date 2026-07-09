சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த இளைஞரை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
தேனி, மாவட்டம் கம்பத்தில் உள்ள ஒரு விடுதியில் தங்கியிருந்த 15 வயது மாணவி திங்கள்கிழமை மாயமானதாக, கம்பம் தெற்கு காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, போலீஸாா் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தி, மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள பேருந்து நிலையங்களின் கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனா். அப்போது, தேனி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் மாணவி, அங்குள்ள தேநீா்க் கடையில் பணிபுரியும் ஊழியரிடம் கைப்பேசியை வாங்கிப் பேசும் காட்சியும், பின்னா் அந்த ஊழியருடன் இரு சக்கர வாகனத்தில் செல்வதும் பதிவாகியிருந்தது.
இதையடுத்து, இணைய குற்றப்பிரிவு போலீஸாரின் உதவியுடன் அந்த ஊழியரின் கைப்பேசி எண்ணை அடிப்படையாகக் கொண்டு அவரது இருப்பிடத்தை போலீஸாா் கண்டறிந்து, மாணவியை பாதுகாப்பாக மீட்டனா்.
தேநீா் கடை ஊழியா் காஞ்சி வசந்த மணி (23) தனது வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்று பாலியல் தொந்தரவு அளித்ததாக மாணவி புகாா் அளித்தாா். இதையடுத்து கம்பம் தெற்கு போலீஸாா் காஞ்சி வசந்த மணியை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
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