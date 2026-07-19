தேனி மாவட்டம், கெங்குவாா்பட்டி பகுதியில் விற்பனைக்காக சட்டவிரோதமாக மதுப் புட்டிகளை பதுக்கிய மூவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
தேனி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் உத்தரவின் பேரில், தனிப்படை போலீஸாா் கெங்குவாா்பட்டி பகுதியில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, அங்குள்ள ஒரு கடையில் அவா்கள் சோதனை செய்தனா். அங்கு 114 மதுப்
புட்டிகளை விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. இது குறித்து தேவதானபட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, கெங்குவாா்பட்டியைச் சோ்ந்த சுதாகா் (35), பிரபாகரன் (40), பிரபு (38) ஆகியோரைக் கைது செய்தனா். அவா்களிடமிருந்து 114 மதுப் புட்டிகளையும் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
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