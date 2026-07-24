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தேனி

உத்தமபாளையத்தில் 2 ஆயிரம் மதுப்புட்டிகள் பறிமுதல்: 5 போ் கைது

உத்தமபாளையத்தில் சட்ட விரோதமாக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 2,000 மதுப்புட்டிகளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து 5 பேரை கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :24 ஜூலை 2026, 5:33 am IST

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தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையத்தில் சட்ட விரோதமாக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 2,000 மதுப்புட்டிகளை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை பறிமுதல் செய்து 5 பேரை கைது செய்தனா்.

உத்தமபாளையம், வெள்ளைப்பாறை ஓடைப் பகுதியில் வெளிமாநில மதுப்புட்டிகளை சிலா் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக தேனி மாவட்ட மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு போலீஸாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

இதன் பேரில், போலீஸாா் அங்கு சென்று சோதனை நடத்தினா். அப்போது, அங்கு சுமாா் 2,000 வெளிமாநில மதுப்புட்டிகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து அவற்றையும், டிராக்டா் உள்ளிட்ட இரு சக்கர வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்த போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, உத்தமபாளையத்தைச் சோ்ந்த சிவக்குமாா், நிஷான், ஜெயராஜ், முத்துக்குமாா், சிவபாண்டி ஆகிய 5 பேரை கைது செய்தனா்.

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