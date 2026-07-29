தேனி மாவட்டம், காமாட்சிபுரம் சென்டெக்ட் வேளாண் அறிவியல் மையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை, பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளைப் பயன்படுத்துவது குறித்த பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது.
காமாட்சிபுரம் சென்டெக்ட் வேளாண் அறிவியல் மையமும், ஹிந்துஸ்தான் பூச்சிக்கொல்லி நிறுவனமும் இணைந்து விவசாயிகளுக்கு பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளைப் பயன்படுத்துவது குறித்த பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சியை நடத்தியது. நிகழ்ச்சிக்கு, சென்டெக்ட் வேளாண் அறிவியல் மையத்தின் தலைவா் பச்சைமால் தலைமை வகித்துப் பேசினாா். இதில், பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளின் தவறான பயன்பாட்டால் உடல்நலக் கோளாறு , சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் குறித்து விளக்கம் அளித்தாா். அதே போல, ஹிந்துஸ்தான் பூச்சிக்கொல்லி நிறுவன மேலாளா் ராஜேஷ் கண்ணன், சென்டெக்ட் வேளாண் அறிவியல் மையத்தின் தொழில்நுட்ப வல்லூநா்கள் ராஜாராமன், காா்த்திக் பாண்டி ஆகியோா் பூச்சிக் கொல்லி பாதுகாப்பு விளக்க கையேடுகளை வழங்கி விழிப்புணா்வு அளித்தனா். தொடா்ந்து, 150 விவசாயிகளுக்கு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளிக்கும் போது பயன்படுத்த வேண்டிய பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது. தொழில் நுட்ப வல்லூநா் சபரிநாதன் நன்றி கூறினாா்.
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