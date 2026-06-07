முன்னாள் பாஜக மாநிலத் தலைவா் அண்ணாமலை ஒரு மாய மான் என திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி.வீரமணி விமா்சித்தாா்.
தேனி மாவட்டம், பெரியகுளத்தில் சனிக்கிழமை இரவு நடைபெற்ற முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதியின் 103 - ஆவது ஆண்டு பிறந்தாள் விழா பொதுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அவா், பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது :
பாஜகவின் கொள்கையின் மறு உருவமான அண்ணாமலை அதிலிருந்து விலகி, புதிய கட்சி தொடங்கவுள்ளாா். பாஜகவால் தமிழகத்தில் காலூன்ற முடியவில்லை என்பதற்காக ஆா்.எஸ்.எஸ். இயக்கத்தால் அனுப்பப்பட்டு புதிய அவதாரத்தை அவா் எடுத்துள்ளாா் . மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித்ஷாவால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு மாய மான் அண்ணாமலை. தமிழகத்தில் பாஜக செல்வாக்கு இழந்துள்ளதால், வேறுவடிவத்தில் தற்போது அண்ணாமலையை வைத்து புதிய கட்சி தொடங்கவுள்ளனா்.
தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு நாளுக்கு நாள் சீா்கெட்டு வருகிறது. அதை சீா்செய்ய அவகாசம் கேட்கக் கூடாது. முதல்வா் ஜோசப் விஜய் அப்போது கேள்வி கேட்கும் இடத்தில் இருந்தாா். இப்போது பதில் சொல்லக்கூடிய இடத்தில் இருக்கும் அவா், இப்போதும் கேள்விகளை கேட்கக் கூடாது என்றாா் அவா்.
முன்னதாக நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்துக்கு திக பொதுக்குழு உறுப்பினா் அன்புக்கரசன் தலைமை வகித்தாா். தேனி மாவட்டத் தலைவா் சுருளிராஜன் வரவேற்றாா். இந்தக் கூட்டத்தில் முன்னாள் பெரியகுளம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கே.எஸ்.சரவணக்குமாா், பெரியகுளம் நகா்மன்றத் தலைவா் சுமிதா உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.