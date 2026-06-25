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தேனி

போக்சோ வழக்கில் ஆசிரியா் கைது

தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையம் அருகே பள்ளி மாணவருக்கு பாலியல் தொந்தரவு செய்த ஆசிரியரை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :25 ஜூன் 2026, 2:34 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையம் அருகே பள்ளி மாணவருக்கு பாலியல் தொந்தரவு செய்த ஆசிரியரை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

இது குறித்து தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் இரா.வைத்திநாதன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

உத்தமபாளையம் அருகேயுள்ள அரசு உதவி பெறும் தனியாா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவரிடம் ஆசிரியா் பாலியல் தொந்தரவு செய்ததாகப் புகாா் வந்தது. இதையடுத்து, மாவட்டக் கல்வி அலுவலா் ஆய்வு செய்து, சின்னமனூா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். இதன் பேரில், போக்சோ சட்டத்தின் கீழ், ஆசிரியரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். மேலும், பாலியல் தொடா்பான புகாா்களைத் தெரிவிக்க 1098 என்ற எண்ணில் தொடா்பு கொள்ளலாம் என்றாா் அவா்.

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