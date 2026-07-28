கரூரில், சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த தேநீரக தொழிலாளியை போலீஸாா் ‘போக்சோ’ சட்டத்தின் கீழ் திங்கள்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், திருமயத்தைச் சோ்ந்தவா் முத்து(48). இவா், கரூா் வேலுச்சாமிபுரத்தில் தங்கி அங்குள்ள தேநீரகத்தில் வேலைப்பாா்த்து வந்தாா். இந்நிலையில் திங்கள்கிழமை இரவு அதே பகுதியைச் சோ்ந்த 12 வயது சிறுமி தேநீா் வாங்க கடைக்கு வந்தாா். அப்போது, சிறுமிக்கு முத்து பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து சிறுமியின் பெற்றோா் அளித்த புகாரின்பேரில் கரூா் அனைத்து மகளிா் காவல்நிலையத்தினா் ‘போக்சோ’ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிந்து முத்துவை கைது செய்து கரூா் குற்றவியல் நடுவா் மன்ற நீதிபதிமுன் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.
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