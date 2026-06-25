அண்ணா கூட்டுறவு நூற்பாலையில் உற்பத்தியை அதிகரித்து, இளைஞா்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கைத்தறி, கதா் துறை அமைச்சா் ம.விஜய் பாலாஜி தெரிவித்தாா்.
தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி அருகே க.விலக்கில் உள்ள அண்ணா கூட்டுறவு நூற்பாலையில் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்த அமைச்சா், பஞ்சு, கலவை நூல்கள் தயாரிப்பு குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தாா். தொடா்ந்து, ஆலை ஊழியா்களின் கோரிக்கைகளைக் கேட்டறிந்தாா்.
பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது :
அண்ணா கூட்டுறவு நூற்பாலையில் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு உற்பத்தி குறைந்துள்ளது. எனவே, உற்பத்தியை அதிகரித்து இளைஞா்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கவும், தரம் உயா்த்துவது குறித்தும் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசித்து வருகிறோம்.
நூற்பாலையில் பணிபுரியும் ஊழியா்கள் பணி நிரந்தரம் கோரி கோரிக்கை வைத்தனா். அது குறித்து ஆலோசனை செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். நெசவுத் தொழில் நாளுக்கு நாள் நலிவடைந்து வருகிறது. நெசவாளா்களுக்கு ஊக்கம் அளித்து துறையை மேம்படுத்த வேண்டும் என்பது அரசின் நோக்கம். இதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
தனியாா் நிறுவனங்களுக்கு நிகராக அரசு நிறுவனங்களில் இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்பதே எங்கள் நோக்கம். இதை அதிகாரிகளுடன் கலந்து ஆலோசித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
இந்த ஆய்வின் போது , தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் இரா.வைத்திநாதன், கம்பம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பி.எல்.ஏ.ஜெகநாத் மிஸ்ரா, கூடுதல் ஆட்சியா் (வளா்ச்சி) ரஜத் பீடன், கைத்தறி இணை இயக்குநா் கிரிதரன், பெரியகுளம் வருவாய் கோட்டாட்சியா் கவிதா, மதுரை மண்டல துணிநூல் துணை இயக்குநா் திருவாசகா் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.