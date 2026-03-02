Dinamani
முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
/
தேனி

மந்திரக் கற்கள் தருவதாக பெண்ணிடம் நகை, பணம் மோசடி: 2 போ் கைது

தேனியில் மந்திரக் கற்கள் தருவதாகக் கூறி, பெண்ணிடம் நகை, பணத்தை மோசடி செய்ததாக 2 பேர் கைது

News image
கைது
Updated On :2 மார்ச் 2026, 7:26 pm

Syndication

தேனியில் மந்திரக் கற்கள் தருவதாகக் கூறி, பெண்ணிடம் நகை, பணத்தை மோசடி செய்ததாக 5 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, இருவரை ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கீரனூா் கோனாா் சந்தைச் சோ்ந்த அன்வா் அலி மனைவி சித்திபௌசியா (55). இவரது கணவா் பிரிந்து சென்றுவிட்டாா். ஓராண்டுக்கு முன்பு சித்தி பௌசியாவுக்கு தேனி மாவட்டம், வீரபாண்டியைச் சோ்ந்த ராஜா மகன் நாகராஜ் அறிமுகமானாா். இதையடுத்து, நாகராஜ் தனது நண்பா்களான ஆண்டவா், மணிசுந்தா், முத்துக்குமாா், மோகன் ஆகியோரை சித்திபௌசியாவுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தாா்.

இந்த நிலையில், நாகராஜ், ஆண்டவா் உள்ளிட்ட 5 பேரும் தங்களிடம் மந்திரக் கற்கள் உள்ளதாகவும், இதை பூஜை அறையில் வைத்து வழிபட்டால், பணம் இரட்டிப்பாகும் என்று ஆசை வாா்த்தைக் கூறினாா்களாம்.

இதை உண்மை என நம்பிய சித்தி பௌசியாவை தேனி ரத்தினம் நகரில் உள்ள ஆண்டவா் வீட்டுக்கு வரவழைத்து, மந்திரக் கற்கள் வழங்குவதாகக் கூறி, அவரிடமிருந்து 2 பவுன் தங்கச் சங்கிலி, ரூ.50 ஆயிரம் ரொக்கம், ஒரு கைப்பேசியை வாங்கினாா்களாம். அப்போது, சித்தி பௌசியாவுடன் வந்த வெங்கடேசனிடம் ரூ.5 ஆயிரம், கைப்பேசி, பெரியண்ணாவிடம் ரூ. 1,500, கைப்பேசியை வாங்கினாா்களாம்.

ஆனால், கூறியபடி மந்திரக் கற்களைத் தராமல் காலம் தாழ்த்தி வந்ததால், சித்தி பெளசியா உள்ளிட்ட மூவரும் பணம், நகைகளைத் திருப்பிக் கேட்டனராம். பணம், நகைகளைத் திருப்பித் தராமல், கொலை மிரட்டல் விடுத்தனராம்.

இதுகுறித்து சித்தி பௌசியா தேனி அல்லிநகரம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். இதன் பேரில், போலீஸாா் நாகராஜ், ஆண்டவா், மணிசுந்தா், முத்துக்குமாா், மோகன் ஆகிய 5 போ் மீதும் வழக்குப் பதிந்து, இவா்களில் ஆண்டவா், நாகராஜை கைது செய்தனா். மற்ற மூவரைத் தேடி வருகின்றனா்.

டிரெண்டிங்

மூதாட்டியைக் கொன்ற வழக்கில் இளைஞா் கைது

மூதாட்டியைக் கொன்ற வழக்கில் இளைஞா் கைது

பல்வேறு இடங்களில் நகை, பணம் திருடியவா் கைது

பல்வேறு இடங்களில் நகை, பணம் திருடியவா் கைது

தச்சநல்லூரில் பெண்ணிடம் நகை பறிக்க முயற்சி: இளைஞா் கைது

தச்சநல்லூரில் பெண்ணிடம் நகை பறிக்க முயற்சி: இளைஞா் கைது

இளைஞரிடம் நகை, பணம் வழிப்பறி: 3 போ் கைது

இளைஞரிடம் நகை, பணம் வழிப்பறி: 3 போ் கைது

வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு