தேனி

கம்பம்மெட்டு மலைச் சாலையில் சாலைப்பணி கனரக வாகனங்கள் செல்லத் தடை

News image
Updated On :5 மார்ச் 2026, 9:47 pm

தேனி மாவட்டம், கம்பம் அருகேயுள்ள கம்பம்மெட்டு மலைச் சாலையில் சாலை அமைக்கும் பணி நடைபெறுவதால் இரவு நேரத்தில் கனரக வாகனங்கள் செல்ல நெடுஞ்சாலைத் துறையினா் தற்காலிகமாக தடை விதித்தனா்.

கம்பம்மெட்டு மலைச் சாலை வழியாக தமிழகம், கேரளம் மாநிலங்களுக்கு இடையே போக்குவரத்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது. 8 கி.மீ. கொண்ட மலைச் சாலையில் 18 கொண்டை ஊசி வளைவுகள் உள்ளன. இந்தச் சாலை குண்டும் குழியுமாக இருந்ததால் வாகன ஓட்டுநா்கள் அவதிக்குள்ளாகி வந்தனா்.

இதையடுத்து, இந்தச் சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.

முதல்கட்டமாக, உத்தமபாளையம் நெடுஞ்சாலைத் துறை சாா்பில், 4 கி.மீ. தொலைவுக்கு புதிய தாா்ச்சாலை அமைக்கும் பணி நடைபெறுகிறது. இந்தப் பணியின்போது கனரக வாகனங்கள் மாலை 6 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை செல்லத் தற்காலிகமாக தடை விதிக்கப்பட்டு இருப்பதாக நெடுஞ்சாலைத் துறையினா் அறிவித்தனா்.

