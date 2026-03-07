Dinamani
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட திமுக சார்பில் 15,300-க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பம்: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் விரைவில் நேர்காணல்அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் இந்திய கம்யூ. தலைவர்கள் தொகுதிப்பங்கீட்டுப் பேச்சுஈரான் மீது இன்று மிகக் கடுமையான தாக்குதல்: டிரம்ப் எச்சரிக்கை!பிகாரில் நிதீஷ்குமாருக்கு நடந்தது தமிழகத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நடக்கும்! - முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின்கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஏழைகளுக்காக 4.29 லட்சம் வீடுகள்: தமிழக அரசுகோவை கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை: குற்றவாளிகள் 3 பேருக்கும் வாழ்நாள் சிறை!துபை விமான நிலையத்தில் ஈரான் ட்ரோன் தாக்குதல்: விமான சேவை பாதிப்பு!ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியுடன் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சந்திப்பு!கேரள மாநில அரசு வேலை வாய்ப்பில் திருநங்கைகளுக்கு 1% இடஒதுக்கீடு!உக்ரைன் மீதான ரஷியாவின் தாக்குதலில் 9 பேர் பலி!அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் சதம்..! ஆஸி. மகளிர் 123 ரன்கள் முன்னிலை!தமிழகத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை குறையக்கூடும்
/
தேனி

தேனி அருகே இளைஞா் கொலை: 6 பேருக்கு ஆயுள் சிறை

தேனி அருகே இளைஞரைக் கொலை செய்த வழக்கில் 6 பேருக்கு ஆயுள் சிறைத் தண்டனை விதித்து மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.

News image
சிறை
Updated On :7 மார்ச் 2026, 6:52 pm

Syndication

தேனி அருகே இளைஞரைக் கொலை செய்த வழக்கில் 6 பேருக்கு ஆயுள் சிறைத் தண்டனை விதித்து மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றம் சனிக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

தேனி அருகேயுள்ள பழனிசெட்டிபட்டியைச் சோ்ந்தவா் ஜெகதீஸ்குமாா். இவரது மனைவி மீனா. இவருக்கும், விக்ரம் என்ற சிவாவுக்கும் தகாத உறவு இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், கடந்த 25.3.2023-இல் ஜெகதீஸ்குமாா், விக்ரம் என்ற சிவாவை குத்திக் கொலை செய்தாா். மேலும், விக்ரமுடன் சென்ற கெளதமை கொலை செய்ய முயற்சித்தாா். இதுகுறித்து பழனிசெட்டி காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வந்தனா். இந்த நிலையில், கடந்த 12.11.2023-இல் மாரியம்மன் கோயில்பட்டி தெற்குத் தெருவுக்கு ஜெகதீஸ்குமாா் வந்தாா்.

அப்போது, கெளதம் (31), அவரது உறவினா் சூா்யா (24), விசாகன் (33), சுபாஷ் (21), மாயன் (32), தங்கப்பாண்டி (33) ஆகியோா் சோ்ந்து ஜெகதீஸ்குமாரை குத்திக் கொலை செய்தனா். இது குறித்து பழனிசெட்டி காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து 6 பேரையும் கைது செய்தனா்.

இதுதொடா்பான வழக்கு தேனி மாவட்ட முதன்மை அமா்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுவா்ணம் ஜெ.நடராஜன், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 6 பேருக்கும் ஆயுள் சிறைத் தண்டனையும், தலா ரூ.5 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து தீா்ப்பளித்தாா்.

டிரெண்டிங்

தொழிலாளி கொலை வழக்கு: 7 பேருக்கு ஆயுள் சிறை

தொழிலாளி கொலை வழக்கு: 7 பேருக்கு ஆயுள் சிறை

கொலை வழக்கில் இருவருக்கு ஆயுள் சிறை

கொலை வழக்கில் இருவருக்கு ஆயுள் சிறை

பால் வியாபாரி கொலை வழக்கு: 8 பேருக்கு ஆயுள் சிறை

பால் வியாபாரி கொலை வழக்கு: 8 பேருக்கு ஆயுள் சிறை

இளைஞா் கொலை வழக்கில் மனைவி உள்பட மூவருக்கு ஆயுள் சிறை

இளைஞா் கொலை வழக்கில் மனைவி உள்பட மூவருக்கு ஆயுள் சிறை

வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு