Dinamani
பள்ளிக் கல்வித் துறையில் 7,499 தற்காலிக பணியிடங்கள் நிரந்தரம்: அரசாணை வெளியீடுஎல்பிஜி நெருக்கடி: குழாய் எரிவாயு திட்டங்களுக்கு விரைந்து ஒப்புதல் -மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் பாரத் டாக்ஸி தளத்தில் 21.34 லட்சம் போ் பதிவு: அமித் ஷா 2033-க்குள் அனைவருக்கும் மருத்துவக் காப்பீடு: நாடாளுமன்றத்தில் நிா்மலா சீதாராமன் தகவல்தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டம்: மாநிலங்களுக்கு ரூ.81,500 கோடி விடுவிப்பு- மத்திய அரசு 2025-இல் 41.41 லட்சம் போலி குடும்ப அட்டைகள் நீக்கம்: மத்திய அரசுமாநிலங்களவையில் பலத்தை அதிகரிக்க பாஜகவுக்கு கைகொடுத்த வியூகம்!
/
தேனி

திமுக நிா்வாகி மீது தோ்தல் விதிமீறல் வழக்கு

போடியில் தோ்தல் நன்னடத்தை விதியை மீறியதாக திமுக வாா்டு செயலா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

News image
வழக்கு (கோப்புப்படம்)
Updated On :17 மார்ச் 2026, 9:59 pm

Syndication

போடியில் தோ்தல் நன்னடத்தை விதியை மீறியதாக திமுக வாா்டு செயலா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

தோ்தல் நன்னடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்த நிலையில் போடி பகுதியில் தோ்தல் விதி மீறல்கள் குறித்து போலீஸாா் கண்காணித்து வந்தனா்.

போடி நகராட்சி 5-ஆவது வாா்டில் அசேன் உசேன் தெருவில் திமுக சாா்பில் வைக்கப்பட்டிருந்த கல்வெட்டு மூடப்படாமல் இருந்தது.

இதையடுத்து, 5 -ஆவது வாா்டு திமுக செயலா் சக்திவேல் மீது போடி நகா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

டிரெண்டிங்

மதுப்புட்டிகள் பதுக்கி விற்ற 6 போ் கைது

மதுப்புட்டிகள் பதுக்கி விற்ற 6 போ் கைது

திமுக விளம்பரப் பதாகை கிழிப்பு: போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு

திமுக விளம்பரப் பதாகை கிழிப்பு: போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு

சமூக வலைதளங்களில் மிரட்டல் விடியோ: 2 போ் மீது வழக்கு

சமூக வலைதளங்களில் மிரட்டல் விடியோ: 2 போ் மீது வழக்கு

பெண்களை இழிவுபடுத்தியதாக திமுக கவுன்சிலா் கணவா் மீது வழக்கு

பெண்களை இழிவுபடுத்தியதாக திமுக கவுன்சிலா் கணவா் மீது வழக்கு

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு