Dinamani
தெலுங்கு வருடப் பிறப்பு, ரமலான்: 1,774 சிறப்பு பேருந்துகள்மாா்ச் 22 வரை தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்புஇந்தியாவில் 40% பட்டதாரி இளைஞா்களுக்கு வேலையில்லை!அமெரிக்க விசாவிற்கு 15,000 டாலா் பிணை: மேலும் 12 நாடுகளுக்கு விரிவாக்கம்3,142 டெலிகிராம் சேனல்கள், 800 வலைதளங்கள் முடக்கம் - மத்திய அரசுபொதுத் துறை வங்கிகளில் பணி: ‘கிரெடிட் ஸ்கோா்’ சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் - மத்திய அரசுதோ்தலுக்கு முன்பே கூட்டணி: அரசியல் கட்சிகளுக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடிஇந்தியாவில் மேலும் இரு யுரேனியம் சுரங்கங்கள்: நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சா் தகவல்அதிமுக - பாஜக தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சு: இன்று தமிழகம் வருகிறாா் பியூஷ் கோயல்மாா்ச் 21-இல் ரயில் பயணச்சீட்டு முன்பதிவு மையங்கள் செயல்படும் நேரம் அறிவிப்புயுகாதி பண்டிகை: ஆளுநா், முதல்வா் வாழ்த்து
/
தேனி

சொத்துப் பிரச்னையில் இருவருக்கு வெட்டு: மூவா் கைது

கண்டமனூா் அருகே சொத்துப் பிரச்னையால் இருவரை கத்தியால் வெட்டிய மூவரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

News image
கைது- பிரதிப் படம்
Updated On :19 மார்ச் 2026, 12:20 am

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்டம், கண்டமனூா் அருகே சொத்துப் பிரச்னையால் இருவரை கத்தியால் வெட்டிய மூவரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

கண்டமனூா் அருகேயுள்ள வேலாயுதபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் குப்புசாமி (70). இவருக்கு பாரதிராஜா, பாக்கியராஜ் ஆகிய மகன்களும், ராஜேஸ்வரி என்ற மகளும் உள்ளனா். இவா்களுக்கு திருமணமாகி தனித் தனியாக வசித்து வருகின்றனா்.

இந்த நிலையில், குப்புசாமி தனக்கு சொந்தமான நிலத்தை மகன்களுக்கு பிரித்து கொடுத்தாா். இதனிடையே, தனக்கும் நிலம் வேண்டும் என ராஜேஸ்வரி கூறினாராம். இதை குப்புசாமி, பாக்கியராஜ் ஆகியோா் ஏற்கவில்லை.

இந்த நிலையில், பாரதிராஜா (45), ராஜேஸ்வரி (46), இவரது உறவினா் சித்தாா்பட்டியைச் சோ்ந்த ஜீவா (27) ஆகியோா் குப்புசாமியின் வீட்டுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை சென்று நிலப் பிரச்னை தொடா்பாக பேசினா். அப்போது, பாரதிராஜா, குப்புச்சாமி தரப்பினருக்கு இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. இதனால், ஆத்திரமடைந்த ஜீவா, ராஜேஸ்வரி மறைந்து வைத்திருந்த கத்தியால் பாக்கியராஜா, குப்புசாமியை வெட்டினா். இதில், பலத்த காயமடைந்த இருவரும் தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா்.

இதுகுறித்து கண்டமனூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, ஜீவா, ராஜேஸ்வரி, பாரதிராஜா ஆகிய மூவரையும் கைது செய்தனா்.

டிரெண்டிங்

பேருந்து நிலையத்தில் ஆசிரியைக்கு அரிவாள் வெட்டு: கணவா் கைது

தாய், மகளுக்கு அரிவாள் வெட்டு: ஆட்டோ ஓட்டுநா் கைது

சேரன்மகாதேவி அருகே விவசாயிக்கு வெட்டு

பெண்ணுக்கு அரிவாள் வெட்டு: கணவா் கைது

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு