கம்பம்மெட்டு மலைச் சாலையில் தடுப்பு வேலிகளை சீரமைக்க வலியுறுத்தல்

கம்பம்மெட்டு மலைச் சாலையில் சேதமடைந்த பாதுகாப்புத் தடுப்பு வேலி.

Updated On :20 மார்ச் 2026, 6:58 pm

தேனி மாவட்டம், கம்பம்மெட்டு மலைச் சாலையில் சேதமடைந்த பாதுகாப்புத் தடுப்பு வேலிகளை சீரமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தினா்.

தமிழகம்-கேரளத்தை இணைக்கும் முக்கிய சாலையாக கம்பம்மெட்டு மலைச் சாலை அமைந்துள்ளது. 8 கி.மீ. தொலைவில் 18 கொண்டை ஊசி வளைவுகளைக் கொண்ட இந்தச் சாலையில் நாள்தோறும் பயணிகள் பேருந்து , சுற்றுலா வாகனம், சரக்கு வாகனங்கள் என ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.

இந்தச் சாலையோரங்களில் ஆபத்தான இடங்களில் அமைக்கப்பட்ட இரும்புத் தடுப்பு வேலிகள் ஆங்காங்கே சேதமடைந்து விட்டன. எனவே, இந்த இரும்புத் தடுப்பு வேலிகளை உடனுக்குடன் சீரமைத்து, இந்த வழியில் செல்லும் வாகனங்களுக்கு பாதுகாப்பான பயணத்தை உறுதி செய்ய வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.

திருவாடானை அருகே சாலையை சீரமைக்க வலியுறுத்தல்

கம்பம்மெட்டு மலைச் சாலையில் சாலைப்பணி கனரக வாகனங்கள் செல்லத் தடை

கம்பம்மெட்டு மலைச் சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல்

சித்தகவுண்டன் ஏரிக் கரையை சீரமைக்க வலியுறுத்தல்

வதந்தி - 2 டீசர்!
வதந்தி - 2 டீசர்!

"Amit shah - EPS சந்திப்பின் பின்னணி இதுதான்”: விவரிக்கும் பத்திரிகையாளர் Priyan
ப்ளீஸ்..மன்னிச்சிடுங்க..தப்பா பேசிட்டேன் | R Parthiban | C. V. Shanmugam | Aadhav Arjuna | Rajini
4 நாள்களில் எல்லாம் தெரிந்துவிடும்! தில்லியில் EPS பேட்டி | ADMK | BJP
