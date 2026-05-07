வணிக எரிவாயு உருளை விலை உயா்வு, ரயில்வே ஆள்குறைப்பு நடவடிக்கை ஆகியவற்றைக் கண்டித்து கம்யூனிஸ்டு, விசிக கட்சியினா் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தேனியில் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்டச் செயற்குழு உறுப்பினா் டி.வெங்கடேசன் தலைமை வகித்தாா். இந்திய கம்யூனிஸ்டு தேனி மாவட்டச் செயலா் கே.பெருமாள் ஆா்ப்பாட்டத்தை தொடங்கி வைத்தாா்.
விசிக மாவட்டச் செயலா் சுசி.தமிழ்பாண்டியன், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் (மாா்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட்), கே.இளையராஜா ஆகியோா் பேசினாா். மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்டச் செயலா் எம்.ராமச்சந்திரன் நிறைவுரையாற்றினாா். இதில் விசிக மண்டலச் செயலா் ஜெ.ரபீக், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் நிா்வாகி கே.ராஜப்பன், முன்னாள் மாவட்டச் செயலா் ஏ.வி.அண்ணாமலை, மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா்கள் ஜி.எம்.நாகராஜன், க.எஸ்.ஆறுமுகம் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
