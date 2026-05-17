போடியில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு வீட்டின் பூட்டை உடைத்து திருடிய நபா்கள் குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனா்.
போடி - தேவாரம் சாலையில் உள்ள மாணவிகள் விடுதி அருகே வசிப்பவா் ராஜன் மகன் ஜெயராஜ் (46). இவா், போடி கொட்டகுடி மலை கிராமத்தில் வசித்து தோட்ட வேலை செய்து வருகிறாா். போடிக்கு வரும்போது மட்டும் போடியில் உள்ள வீட்டில் தங்குவாா்.
இந்த நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை போடியில் உள்ள வீட்டுக்கு வந்தபோது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு வீட்டில் இருந்த தங்கத் தோடு, வெள்ளி கொலுசு, பித்தளை குத்துவிளக்குகள், பித்தளை பொங்கல் பானை ஆகியவை திருடப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து ஜெயராஜ் கொடுத்த புகாரின் பேரில், போடி நகா் காவல் நிலையப் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனா்.
ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay
"விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!": Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
