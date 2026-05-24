தேனி

சுருளி அருவியில் நீா் வரத்தில்லாததால் சுற்றுலாப் பயணிகள் ஏமாற்றம்!

தேனி மாவட்டம், சுருளி அருவியில் சனிக்கிழமை நீா்வரத்தில்லாததால் சுற்றுலாப் பயணிகள் ஏமாற்றமடைந்தனா்.

நீா்வரத்தின்றி வடு காட்சியளிக்கும் சுருளி அருவி.

Updated On :24 மே 2026, 12:53 am IST

கம்பம் அருகே மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் சுருளி அருவி அமைந்துள்ளது. மேகமலையில் உள்ள தூவானம், வெண்ணியாறு, இரவங்கலாறு போன்ற அணைகளிலிருந்து வெளியேறும் உபரிநீரால் ஆண்டுதோறும் சுருளி அருவியில் நீா் வரத்து இருக்கும். கடந்த சில ஆண்டுகளாக வானிலை மாற்றத்தால் மழை குறைந்தது. இதனால், மேகமலையில் உள்ள அனைத்து அணைகளும் நீரின்றி வறண்டதால் சுருளி அருவியும் கடந்த 2 மாதங்களாக நீா் வரத்தின்றி வறண்டு காணப்பட்டது.

இதற்கிடையே, வெப்பச் சலனம் காரணமாக தேனி மாவட்டம், மேற்குத் தொடா்ச்சி மலைகளில் ஓரிரு நாள் கோடை மழை பெய்தது. கடந்த 8-ஆம் தேதி சுருளி அருவிக்கு 2 மாதங்களுக்குப் பின் நீா்வரத்து ஏற்பட்டதால் சுற்றுலாப் பயணிகளும், பொதுமக்களும் அருவியில் நீராடி மகிழ்ந்தனா். இந்த நிலையில், மழையில்லாததால் அருவிக்கும் நீா் வரத்து படிப்படியாக குறைந்தது. இதனால், கோடை விடுமுறை நாள்களில் தமிழகம், கேரளத்திலிருந்து அதிகளவில் வந்து செல்லும் சுற்றுலாப் பயணிகள் அருவியில் நீா்வரத்தின்றி ஏமாற்றமடைந்தனா்.

மணிமுத்தாறு அருவியில் நீா்வரத்து அதிகரிப்பு: 2-ஆவது நாளாகக் குளிக்கத் தடை

