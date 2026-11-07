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தவெக சாா்பில் பெண்களுக்கு சேலைகள் அளிப்பு

தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையம் அருகேயுள்ள காமயகவுண்டன்பட்டியில் தவெக சாா்பில் பெண்களுக்கு சேலைகள் வெள்ளிக்கிழமை வழங்கப்பட்டது.

காமயகவுண்டன்பட்டியில் வெள்ளிக்கிழமை குழந்தைகளுக்கு வளையல் வழங்கிய தவெக நிா்வாகிகள்.

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தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையம் அருகேயுள்ள காமயகவுண்டன்பட்டியில் தவெக சாா்பில் பெண்களுக்கு சேலைகள் வெள்ளிக்கிழமை வழங்கப்பட்டது.

இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கம்பம் கிழக்கு ஒன்றியச் செயலா் மாரிமுத்து, மகளிா் அணிச் செயலா் சரண்யா அழகா் ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா். இதில், குழந்தைகளுக்கு வளையல், 2 ஆயிரம் பெண்களுக்கு சேலைகள் வழங்கப்பட்டன. இந்த நிகழ்ச்சியில் தவெக நிா்வாகிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனா்.

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