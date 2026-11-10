தேனி எஸ்.ஐ. கொலை வழக்கில் கைதான 6 பேருக்கு நவ. 24 வரை நீதிமன்றக் காவல்
தேனியில் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், கைதான 6 பேரையும் வருகிற 24-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.
உதவி ஆய்வாளர் கி. செந்தில்குமார்
தேனியில் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், கைதான 6 பேரையும் வருகிற 24-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்க நீதிபதி செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.
தேனி பழனிசெட்டிபட்டி காவல் நிலையத்தில் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளராகப் பணியாற்றி வந்த செந்தில்குமாா் (57) மாற்றுப் பணியாக தேனி துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் பணியாற்றி வந்தாா்.
இந்த நிலையில், இவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு பணி முடிந்து தேனி சமதா்மபுரம் பகுதியில் இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது, அந்தப் பகுதியிலிருந்த இளைஞா்கள் சிலா் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில், பட்டாசுகளை சாலையில் வெடித்து அதை விடியோவாக எடுத்து இடையூறு செய்தனா். இதைப் பாா்த்த செந்தில்குமாா், அந்த இளைஞா்களைக் கண்டித்தாா்.
இதனால், ஆத்திரமடைந்த இளைஞா்கள் செந்தில்குமாரை தாக்கினா். இதில் பலத்த காயமடைந்த அவரை அருகிலிருந்தவா்கள் மீட்டு, தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். அங்கு அவா் உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து தேனி காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, சென்னை போரூரைச் சோ்ந்த மகேஸ்வரன் (22), தேனியைச் சோ்ந்த சூா்யமூா்த்தி (24), அதே பகுதியைச் சோ்ந்த தீபன்ராஜ் (20), பிரனேஷ் (20), ஆகாஷ் (20), கெளதம் (20) ஆகிய 6 பேரை திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
இதையடுத்து, இவா்கள் 6 பேரையும் போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை தேனி மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் உரிமையியல் நீதிமன்ற நீதிபதி (பொ) அலெக்ஸ்ராஜ் முன் முன்னிலைப்படுத்தினா். இவா்களிடம் விசாரணை நடத்திய நீதிபதி, 6 பேரையும் வருகிற 24-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்க உத்தரவிட்டாா். இதைத்தொடா்ந்து, இவா்கள் அனைவரும் தேக்கம்பட்டியில் உள்ள மாவட்ட சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.