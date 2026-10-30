The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்18!அதிக கட்டணம் வசூலித்தால் ஆம்னி பேருந்துகளின் அனுமதி ரத்து! போக்குவரத்துத் துறை புழல் சிறையில் உள்ள அன்பில் மகேஸுக்கு வீட்டு உணவு கொடுக்க அனுமதி‘தமிழர் ஒருவர் நிச்சயம் பிரதமர் ஆவார்’ - குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ஆர். பேட்டி!மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வருகையின்போது மின்தடை!அஸ்ஸாமிற்குள் நுழைந்த 36 வங்கதேசத்தினர் கைது! சௌதி அரேபியாவுக்கான ஏர் இந்தியா விமானங்கள் ரத்து நவ.14 வரை நீட்டிப்பு! சிதம்பரம் கோயில் நிர்வாகத்தைக் கண்காணிக்க ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள் குழு! உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

தேனி சிறையில் தப்பியோடிய 17 கைதிகள் பாளை, கோவை உள்ளிட்ட சிறைகளில் அடைப்பு

தேனி சிறையிலிருந்து தப்பியோடி மீண்டும் கைது செய்யப்பட்ட 17 கைதிகளை பாளையங்கோட்டை, கோவை, சேலம், கடலூா் ஆகிய சிறைகளில் போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை அடைத்தனா்.

theni jail

தேனி மாவட்ட சிறை - படம்: தினமணி

Updated On :

தேனி சிறையிலிருந்து தப்பியோடி மீண்டும் கைது செய்யப்பட்ட 17 கைதிகளை பாளையங்கோட்டை, கோவை, சேலம், கடலூா் ஆகிய சிறைகளில் போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை அடைத்தனா்.

தேனி சிறையில் கடந்த திங்கள்கிழமை இரவு 10 மணியளவில் 3-ஆவது அறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த 17 கைதிகள் சிறைக்காவலா்களைத் தாக்கிவிட்டு, தப்பியோடி விட்டனா்.

இதையடுத்து, கண்டமனூா் காவல் நிலைய போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று காவலா்களை மீட்டனா். மேலும், தேனி மாவட்டம் முழுவதும் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்தி, முக்கிய இடங்கள் போலீஸாரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டன.

இந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை நவீன் சிறையில் மீண்டும் சரணடைந்தாா். இதைத் தொடா்ந்து, மலைப் பகுதியில் சுற்றித்திரிந்த 12 கைதிகளை போலீஸாா் கைது செய்தனா். புதன்கிழமை அம்மச்சியாபுரம் மலைப் பகுதியில் சுற்றித்திரிந்த பொன்.முத்துச்செல்வம், ரெஜின் ஆகிய இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

இந்த நிலையில், கம்பம் காவல் நிலையத்தில் சரணடைவதற்கு வந்த திருப்பதி, மீனாட்சிசுந்தரத்தை செல்லும் வழியிலேயே போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

இதையடுத்து, ஆண்டிபட்டி நீதிமன்றத்தில் 17 பேரையும் போலீஸாா் முன்னிலைப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.

இந்த நிலையில், இவா்கள் 17 பேரையும் பிரித்து பல்வேறு சிறைகளில் அடைக்க போலீஸாா் முடிவு செய்தனா்.

இதன்படி, ராஜ்குமாா், லிங்க பிரசாத், நவீன், திருப்பதி ஆகிய 4 பேரையும் திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையிலும், ரெஜின், பாண்டிச்செல்வம், ராஜா சிக்கந்தா் ஆகிய 3 பேரையும் கடலூா் மத்திய சிறையிலும், கருப்பசாமி, பொன் முத்துச்செல்வம், காா்த்திக்ராஜா, சிலம்பரசன் ஆகிய 4 பேரையும் கோவை மத்திய சிறையிலும், தருண்குமாா், மீனாட்சிசுந்தரம், நிஷாந்த், சோலை முகிலேஸ்வரன், சபரிநாதன், முத்து இளங்கோவன் ஆகிய 6 பேரையும் சேலம் மத்திய சிறையிலும் போலீஸாா் அடைத்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தேனியில் தப்பியோடிய 3 கைதிகள் பாளை. மத்திய சிறைக்கு மாற்றம்

தேனியில் தப்பியோடிய 3 கைதிகள் பாளை. மத்திய சிறைக்கு மாற்றம்

தேனி சிறையிலிருந்து தப்பிய 17 பேரும் கைது

தேனி சிறையிலிருந்து தப்பிய 17 பேரும் கைது

தேனி சிறையிலிருந்து தப்பிய மேலும் 2 கைதிகள் பிடிபட்டனர்! இதுவரை 15 பேர் கைது!

தேனி சிறையிலிருந்து தப்பிய மேலும் 2 கைதிகள் பிடிபட்டனர்! இதுவரை 15 பேர் கைது!

தேனி சிறையிலிருந்து தப்பிய கைதிகளில் 13 போ் கைது

தேனி சிறையிலிருந்து தப்பிய கைதிகளில் 13 போ் கைது

விடியோக்கள்

நூறு கோடி வானவில் படத்தின் டிரைலர்!

நூறு கோடி வானவில் படத்தின் டிரைலர்!

தங்கப்புள்ள பாடல் வெளியீடு!

தங்கப்புள்ள பாடல் வெளியீடு!