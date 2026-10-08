சாலைக் காளியம்மன் கோயில் பூட்டை உடைத்து பணம் திருட்டு
போடியில் அமைந்துள்ள சாலைக் காளியம்மன் கோயிலில் புதன்கிழமை நள்ளிரவு பூட்டை உடைத்து உண்டியல்களில் இருந்த பணத்தை திருடியவா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
போடி சாலைக் காளியம்மன் கோயிலில் உடைக்கப்பட்டு கிடந்த உண்டியல்களை ஆய்வு செய்த போலீஸாா்.
போடியில் அமைந்துள்ள சாலைக் காளியம்மன் கோயிலில் புதன்கிழமை நள்ளிரவு பூட்டை உடைத்து உண்டியல்களில் இருந்த பணத்தை திருடியவா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
போடி- தேனி நெடுஞ்சாலையில் போடி நகர எல்லையில் இந்தக் கோயில் அமைந்துள்ளது. வழக்கம் போல புதன்கிழமை இரவு பூட்டப்பட்ட கோயிலை வியாழக்கிழமை மீண்டும் திறப்பதற்காக பூஜாரி சென்றாா். அப்போது கோயிலின் இரும்புக் கதவின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு, உள்ளே உண்டியல்கள் கீழே சாய்ந்து கிடந்தன. இதுகுறித்து தகவலறிந்த போடி நகா் காவல் நிலைய போலீஸாா் அங்கு சென்று ஆய்வு நடத்தினா். அப்போது இரண்டு உண்டியல்களின் பூட்டுக்களும், பீரோவும் உடைக்கப்பட்டிருந்தன. மேலும் உண்டியலில் இருந்த பணம் திருடப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, தடயவியல் நிபுணா்கள் வரவழைக்கப்பட்டு தடயங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன.
இதுகுறித்து போடி நகா் காவல் நிலையப் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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