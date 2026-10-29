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தீபாவளியையொட்டி அரசு மதுக் கடைகளுக்கு 15 நாள்கள் விடுமுறை அளிக்க வேண்டும்: அா்ஜூன் சம்பத்

தீபாவளியையொட்டி 15 நாள்கள் அரசு மதுக்கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்க வேண்டுமென இந்து மக்கள் கட்சித் தலைவா் அா்ஜூன் சம்பத் வலியுறுத்தினாா்.

தேனியில் செய்தியாளா்களிடம் பேசிய இந்து மக்கள் கட்சி மாநிலத் தலைவா் அா்ஜூன் சம்பத்.

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தீபாவளியையொட்டி 15 நாள்கள் அரசு மதுக்கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்க வேண்டுமென இந்து மக்கள் கட்சித் தலைவா் அா்ஜூன் சம்பத் வலியுறுத்தினாா்.

தேனியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற இந்து மக்கள் கட்சி நிா்வாகிகள் கூட்டத்துக்கு, அந்தக் கட்சியின் மாவட்டத் தலைவா் கருப்பசாமி தலைமை வகித்தாா். மாநில நிா்வாகி குரு ஐயப்பன் முன்னிலை வகித்தாா். இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கட்சித் தலைவா் அா்ஜூன் சம்பத் கலந்து கொண்டு பேசினாா்.

பிறகு செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:

அண்மைக் காலமாக தமிழகத்தில் தீபாவளிப் பண்டிகையின் போது இலக்கு வைத்து மது விற்கப்படுகிறது. இதனால் தீபாவளிப் பண்டிகையின் மாண்பு சீா்குலைக்கப்படுகிறது. எனவே, தீபாவளிப் பண்டிகைக்கு முன்பு ஒரு வாரமும், பண்டிகைக்குப் பிறகு ஒரு வாரமும் என 15 நாள்களுக்கு அரசு மதுக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்க வேண்டும். தீபாவளியின் போது சீன தயாரிப்பு உள்ளிட்ட வெளிநாட்டுப் பொருள்களை புறக்கணித்து இந்தியப் பொருள்களை வாங்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.

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